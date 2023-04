¡ MARTA ROVIRA, HA VISTO LA LUZ ¡ Los independentistas, no ganan para sustos. Cada declaración, de alguno de sus líderes o ex líderes ,levanta polvaredas de difícil solución. Ahora, ha sido la fugitiva Marta Rovira, Secretaria General de ERC, instalada con todas las comodidades ,en Ginebra ( Suiza) la que ha proporcionado munición a sus antiguos compañeros de correrías, expresando lo que cientos de miles, dicen en privado: el referéndum del 1-O no tuvo bastante legitimidad interna. Y añadía “el país no está preparado para celebrar un nuevo referéndum unilateral”, y que ahora la prioridad es “superar la represión política”. En fin, llaman “represión política” a rendir cuentas ante la Justicia, pero como ellos no reconocen el poder de la Justicia, tienen que adaptarlo a su lenguaje y principios. De todas formas, estas declaraciones han provocado toda clase de epítetos, ataques y críticas hacia ERC, considerándolos poco menos que traidores a la causa. Son interesantes estos conflictos, porque obligan a recuperar la memoria perdida. O simplemente a repasar cosas y cifras que la mayoría desconoce totalmente. Aprovecho, pues, la oportunidad para recordar algunos datos que muestran las mentiras y falsedades, transmitidas en vivo y en directo, el luctuoso día 1 de octubre de 2017. De hecho, sin el grave error, del Gobierno central, de enviar Guardia Civil y Policía Nacional, nos hubiéramos ahorrado imágenes y duras críticas, de personas que no eran adeptas a la consulta. Dicho esto, veamos hasta qué punto la consulta fue un fracaso, enmascarado por las cargas policiales y por una inmensa propaganda que tapó los resultados. Vamos a las cifras. Había un censo electoral de: 5.343.358 personas. De estos, votaron solo un 43,03 %. Es decir, menos de la mitad. De los que votaron: 2.044.038, dijeron sí, 177.547, no, y 44.913, en blanco. En resumen, solo un 37,8% del censo, o lo que es lo mismo un tercio, votó sí, el resto no, blanco, o no participó. Esta es la dura realidad del 1-O. A pesar de los anuncios, propaganda, uso y abuso de los medios de comunicación públicos y muchos de los privados, la inmensa mayoría de ciudadanos catalanes no participó. Y si volvemos a las cifras, y alguien pudiera consultar las actas, nos llevaríamos algunas sorpresas, realmente curiosas. Lo digo por el desbarajuste causado por los cortes constantes de línea operativa, de la red informática, hasta el punto de permitir a todo el mundo votar donde quisiera y como quisiera. Hay ejemplos claros de mesas electorales en las que, supuestamente, votaron muchos más de los que estaban inscritos. De hecho, nadie sabe dónde están las actas, mesa por mesa, que permitirían investigar la claridad y trasparencia del proceso electoral. Tampoco existía ningún órgano de supervisión y control, ni representantes de partidos políticos para ejercer de interventores o apoderados. El recuento final, es más un acto de fe, que un resultado fiable y contrastable. Si esto fue así, ¿por qué se ha mitificado? Por lógico interés de las entidades y partidos independentistas. Querían echar un pulso al Estado, y lo hicieron, pero con poco éxito. O con menos éxito del esperado. Cuando dicen que Cataluña votó a favor de la independencia, hay que recordarles que solo lo hizo un tercio y este tercio deberíamos reducirlo, todavía más, si añadiéramos cerca de un millón de extranjeros que viven y trabajan aquí, pero no tienen derecho a voto. A día de hoy, en Cataluña viven 7,6 millones de personas. Solo dos millones votaron por el sí. Nadie puede convertir a estos votantes, en los auténticos y únicos representantes del pueblo catalán. Este es uno, entre otros muchos, de los graves errores del independentismo. Así, pues, cuando Marta Rovira, seis años después, dice que el 1-O, no tuvo bastante legitimidad interna, dice una obviedad.