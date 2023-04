LES CUP I LA PROVA DEL COTÓ. Tots els qui ens movem en el mon municipal, teníem una gran curiositat per veure les Candidatures d’Unitat Popular ( CUP)en acció, en el govern. Fins a les darreres municipals el seu estat natural, era a l’oposició, i des de l’oposició és fàcil criticar-ho tot, i resoldre-ho tot en un plis plas. Altra cosa és des del govern. Bé, doncs, he fet un estret seguiment de 3 grups municipals de les CUP, en el govern: Monistrol de Calders (Bages), I Olvan i Berga (Berguedà). En tots tres governen sols o en pacte amb ERC a Berga- capital. D’entrada he de dir que el pas de la teoria a la pràctica, ha estat espectacularment decebedor. Si hagués de posar nota, no superarien un 4 sobre 10, potser perquè les expectatives eren altes i havien donat mostres de que amb ells arribava la revolució. I si la revolució és el que han fet i com ho han fet, millor no arribi mai més. El repte de canvi no era fàcil, però quan has promès governar d’una altra manera, has de demostrar que és possible, o almenys ho has provat. Però no, quan ja s’acaba el mandat podem dir que de canvis espectaculars no n’hem vist cap i que més aviat s’ha vist molta mediocritat i poca dedicació. Tampoc s’ha vist l’aprofitament de la presència que tenen a la Diputació de Barcelona, en el Parlament i en el Congrés de Diputats. Qualsevol partit amb representació en aquestes institucions és capaç de treure’n un bon profit. Sigui en ajuts, en informació o en resolució de problemes del municipi. Així, doncs, l’acció ha estat interna amb escassa o nul.la ajuda externa. El resultat, una molt reduïda acció política, i una pobre activitat econòmica – financera. Els qui vinguin al darrere trobaran una situació molt complicada des de tots els punts de vista. Els dos més desastrosos han estat Berga i Monistrol de Calders, amb múltiples decisions errònies que obligaran els futurs governs, a posar ordre, primer, i elaborar un pla de revisió de tot l’aprovat i del poc executat. Vindran anys molt complicats per unes maneres de fer totalment caòtiques. Pel que fa Olvan no s’han resolt clares deficiències en infraestructures, equipaments i serveis dels dos nuclis, ni tampoc posar en servei el polígon comarcal. Porta un retard de 10 anys i no té cap justificació encara que l’INCASOL hi tingui molt a veure. En resum, ja no es podrà dir que no sabem com governa la CUP. Ho sabem i podem assegurar que no ha vingut res nou de la seva mà i que com gestors han estat molt mediocres i poc eficients. Tampoc han aportat voluntaris per a incentivar i programar festes i activitats de tota mena. Al final se’ls han vist les seves carències. Ja res serà igual en els municipis on es presenten perquè els models han fracassat. No es podran mostrar espais de comparació perquè no han existit o han fracassat. Els tres municipis en son una mostra viva.