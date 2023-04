EL DAÑO CAUSADO. Mirando atrás, después de los desastres producidos por el proceso independentista, todavía hay amplios sectores que no los quieren reconocer. Todavía hay miedo, en estos círculos cerrados, incapaces de romper con el pasado y aceptar la realidad. A nadie extrañe el enorme interés en continuar hablando de represión del Estado contra Cataluña, de exiliados, de falta de libertad, y de comparar España con países que están a años luz de nuestra democracia. ¿Por qué mantener la ficción? Muy fácil, sin ficción se derrumba todo el edificio independentista. No hay ningún interés en que vuelvan los fugitivos. Es más, cuanto más se alargue su estancia en el extranjero, mejor para sus partidos. Todos los nacionalismos necesitan hacerse las víctimas. Por un lado se consideran más inteligentes, más sabios, mejor preparados, etc, etc, y por otro deben explotar la faceta de que fuera de España, estarían en la gloria. Ellos, quizá sí, el resto, seguro que no. En fin, para los que hemos conocido, en el pasado, a auténticos refugiados, produce vergüenza e indignación, que aquí se quiera comparar a éstos, con aquéllos. Nada que ver. Ni por origen, ni por condiciones. Recuerdo, en mis años en Suiza, haber hablado con republicanos exiliados, huidos a Francia, Inglaterra, América, etc. Sus penalidades fueron enormes, durante años, muchos años, hasta poder rehacer sus vidas. Y de hecho, una inmensa mayoría no pudieron volver a España. Saber cómo viven, dónde viven y lo que reciben de sueldo, estos fugitivos, habría de ser motivo de escándalo. Pero, nadie lo explica, sus partidos los mantienen lejos, a cambio de prebendas imposibles de describir. ¿Hasta cuándo durará la ficción? Imposible de predecir, pero hasta que les sea rentable. Todavía hay colectivos de fanáticos, que se creen todo lo que les cuentan. Ya llegará el día en que se den cuenta de todas las falsedades, pero de momento aguantan. Sí hay las puntuales deserciones, y las desapariciones, por ley de vida. Las encuestan van reflejando la disminución de los más radicales, y un cierto aumento de los seguidores de les leyes vigentes. Dicho esto, habría que hacer un balance del daño causado, para obligar a rendir cuentas a todos los protagonistas. Protagonistas que ocupan todo tipo de escaños, cargos públicos o privados – subvencionados. Personas que proclaman en público su resistencia, y sus ansias de libertad, a cambio en un espléndido salario. Para hacer auténtica limpieza habrá que esperar un cierto tiempo. Si todo va bien, en las próximas elecciones municipales, muchos de los alcaldes que sucumbieron al proceso, perderán las elecciones. Alcaldes de ERC, o de Junts, que antepusieron su compromiso con el proceso, al de gobernar el municipio, van a perder las elecciones y pasarán al olvido, como ya pasó con muchos otros, en las pasadas elecciones de 2019. Espero y deseo, les pase lo mismo, a los que quedan de aquellos aciagos días. Si todos los cargos públicos se hubieran mantenidos fieles al juramento dado, el proceso habría durado unos pocos días. El daño causado habría sido mínimo, y ahora estaríamos hablando de una anécdota sin más. Pero no lo fue, y no puede volverse a producir. De aquí la relevancia en dar a conocer todo lo que sucedió, y todo lo que perdimos por culpa de los instigadores. El daño causado ha sido inmenso, justo es que lo paguen los causantes.