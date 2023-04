CON EL AGUA NO SE JUEGA. Los que vivimos cerca de un pantano, tenemos cada día, una muestra clara de cómo es de grave la situación de la sequía. Comparamos como está estos días, con otros meses y otros años, y nadie puede negar que necesitemos lluvia, en grandes cantidades para recuperar el volumen perdido. El problema no es de ahora. Se viene arrastrando de años atrás y los buenos políticos intentan resolver las carencias, sin esperar al último minuto. Aquí, en Cataluña, el proceso independentista nos ha tenido ocupados durante una década, y no ha habido tiempo para pensar en el día a día. Ahora, de golpe, se dan cuenta del desastre que se nos viene encima, y pretenden resolverlo con un Decreto y una cumbre de grupos parlamentarios. Pues bien, ni el Decreto ni la Cumbre, han ido como esperaban. La mayoría de partidos, especialmente el PSC, ha considerado inadecuado dictar un Decreto, antes de la Cumbre. Y en la Cumbre han expuesto la dejadez del Govern en todo lo relacionado con el ciclo del agua. El resultado, ha sido negativo, desde todos los puntos de vista. Voy a resumir situación y posiciones. Depender en todo y para todo del régimen de lluvias y de las nevadas, ya no es de recibo. El clima se ha vuelto irregular, impredecible y hay que recurrir a técnicas y prácticas, más propias de países secos, que de los húmedos. Por este motivo hay que llevar a cabo importantes inversiones en desalinizadoras, sobre todo, para cubrir las necesidades de agua en los principales puntos de la costa catalana. Tenemos incrementos notables, en los meses de verano, que no pueden ser cubiertos con las instalaciones y captaciones habituales. Hay que minimizar el consumo, no solo doméstico sino industrial, agrícola y ganadero. Hay que recoger agua de lluvia, a todos los niveles, animando a empresas y particulares a planificar las nuevas construcciones, con estos sistemas. Y lógicamente las administraciones públicas han de dar ejemplo, para usar esta agua en riegos, limpieza y equipamientos. Y, ante todo, evitar pérdidas de la red. Precisamente uno de los puntos más discutidos del Decreto, era la previsión de expedientes y sanciones a los ayuntamientos, por no cumplir las restricciones programadas. En la Cumbre de partidos, se aportaron datos, realmente inaceptables de pérdidas de caudales, por redes en mal estado. Hay que recordar que llevamos 44 años de democracia recuperada, y las primeras obras en redes, necesitan urgentemente ser renovadas. Pues bien, cómo pueden afrontar estas inversiones los pequeños y medianos ayuntamientos sin ayudas específicas. Se calcula en varios millones de litros al día, la pérdida de agua, en el conjunto de los servicios municipales, de forma que antes de pensar en un Decreto contra la sequía se debería haber pensado en un Decreto para renovar redes de agua municipales. Lo lógico hubiera sido, acompañar el Decreto con 100 M, destinados a reparaciones de urgencia. El Govern, ha prometido movilizar 50 M. Veremos, si lo hace y en qué condiciones. Por aquí hubiera tenido que empezar el tema. Y no ahora, sino uno o dos años atrás. De momento, a pocas semanas de las elecciones municipales no se prevé una nueva reunión de grupos parlamentarios. Como todo, se deja para después. Y después estaremos ya en junio, y los nuevos Consistorios no se constituirán hasta mediados de mes, con todo lo que conlleva de pactos, composición del organigrama municipal, etc. De repente nos encontraremos en julio y agosto, los dos grandes meses de consumo de agua. Si, entre tiempo no ha llovido suficiente, tendremos un verano realmente complicado. Y todo por la falta de previsión y planificación. Eran muchos los que creían que el proceso independentista no conllevaba otros problemas que los del momento. No, no, cuando la cabeza y la acción están en otras cosas, lo importante queda por hacer. Ahora, hay que atrapar el tiempo perdido, y algunos creían que sancionando a los ayuntamientos se resolvía el tema. Ha habido que pararles los pies, y recordarles que la suma de acciones y actuaciones es más eficiente que la imposición de sanciones.