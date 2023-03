QUI LLENÇA ELS DINERS A 8 TV ??? Des de fa anys, sóc molt selectiu a l’hora de quedar-me a veure alguna cosa ,per televisió. Mai havia mirat tants documentals, de tota mena, i mai havia minimitzat tant, altres tipus de programació, fora de les grans pel•lícules. El costum i desig de practicar els idiomes que he anat aprenent al llarg de la meva vida, fa que em passi algunes estones en altres països, altres mons, altres realitats. Va bé per practicar, va bé per tenir altres visions del que passa a fora, o del que passa a dins, explicat des de fora. Als inicis del procés, vaig decidir abandonar TV3, pel seu sectarisme i participació en fomentar l’independentisme, el partidisme i l’odi contra tots els qui no combregàvem amb aquelles tesis. Després ,he anat fent seguiment per comprovar canvis o seguidisme, i arribo a la conclusió que encara està molt lluny de ser la televisió de tots i totes. Només cal anar qualsevol dia, a Més 3/24, per comprovar el sectarisme i foment de falsedats i partidisme, d’un programa ple de tertulians ben triats per a mantenir tesis, típiques del procés. Només uns pocs, en claríssima minoria, s’atreveixen a discrepar d’un conductor que hauria de fer anys, es dediqués a comentar exposicions d’ocells i plantes, però no de les coses diàries. I en aquestes, va arribar 8TV, amb pretensions d’agafar el relleu del procés, i fitxar persones i equips que havien deixat de tenir predicament a TV3. Només veure que alguns dels principals noms, van de la mà de Vicent Sanchis o Pilar Rahola, ja dona el to de per on van les coses. Si hi afegim programes amb Gabriel Rufian o amb Eduard Pujol, ens demanem com pot ser que algú posi diner en un estri com aquest. Veurem fins quan aguanta, però no serà per la publicitat que emet, ni pels espectadors que té, perquè les xifres son d’un immens ridícul. Sembla ser que cap dels programes, ha superat mai un 3 % de share, i en comptes de pujar, algun encara va baixant fins el punt que es poden comptar en uns pocs milers els seus seguidors. Quan dic, alguns milers, vull dir 4, 5, 6 mil, a tot Catalunya. Tampoc TV3 va per bon camí, malgrat destinar-hi 300 milions de tots els catalans i catalanes. El canal més carregat de personal de tot Espanya, i el que millor paga als seus components, molt especialment a tots els directius i càrrecs subalterns. Amb l’excusa de la llengua, alguns han volgut fer grans negocis , i és així com es contracten nombrosos programes, fora de la casa. Molts no donen els resultats previstos i van canviant en una sostinguda però permanent pèrdua d’espectadors. Si volen que torni a ser LA NOSTRA, hauran de fer canvis en profunditat, començant per una remodelació profunda de tota l’estructura, i garantint que tots les idees, totes les tendències hi siguin representades. Durant anys ha estat la televisió d’una part de Catalunya, minoritària, i tanmateix usurpadora del país. 8TV va voler agafar el relleu, però en qualsevol moment haurà d’anunciar el seu tancament. No té cap altra sortida.