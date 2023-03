QUAN EL FANATISME PRESIDEIX UN AJUNTAMENT. El diumenge 12 de març, es va dur a terme una consulta popular, en el municipi de La Pobla de Segur. El motiu: canviar el nom del Passeig que porta el nom de Josep Borrell, per l’1-O. Els fanàtics del procés, no van acceptar les crítiques que va fer, i l’any 2018, van aprovar una moció per a convocar una consulta, que servís de justificació al canvi de nom. La Pobla de Segur, té 3.055 habitants ( 2022). En aquesta consulta, hi van participar 322 votants, és a dir, un 12% del cens, i com era previsible va guanyar la proposta de canvi, per un 78%. Ara, toca a l’alcalde i equip de govern, decidir si amb aquesta escassa participació, tenen l’aval del poble, per a procedir al canvi. Realment, costa d’assimilar que es pugui ser tant sectari, i tant curt de visió com per voler treure el nom d’un dels polítics més rellevants, de Catalunya, Espanya , la UE, i amb tots ells, del món. Serà molt difícil trobar en una mateixa persona, tants mèrits, tants càrrecs i tanta vàlua com per haver-los portat amb rigor, honestedat i eficàcia. Aleshores, perquè voler-li treure aquest honor? Per simple enveja, lligada al sectarisme i fanatisme. Puix no és dels nostres, esborrem-lo del mapa. I no, no l’esborraran del mapa perquè s’ha guanyat l’estimació i prestigi de milions i milions de compatriotes, o no, d’arreu del món. Si tira endavant la iniciativa, només demostrarà que al capdavant de l’ajuntament, hi ha males persones. Persones que no entenen el concepte de democràcia i fan servir els seus càrrecs per donar corda a les passions més baixes. Es una mostra més del mal, produït pel procés. Si algú tenia algun dubte o ho posava en qüestió aquí té una prova fefaent de l’odi que va generar i continua generant contra tot el que porta el nom d’Espanya. Que nasqués, que portés el nom, arreu del món, no importa, el que és rellevant son les crítiques fetes a un procés d’enganys i falsedats que ha produït danys immensos a tot el poble català. I bé, si gosen dur a terme aquest canvi, recolzat per menys d’un 9% dels pobletans, altres vindran que modificaran aquest acord. I els que l’hem conegut, hi hem treballat i el seguim en la seva tasca de coordinar la política exterior de la UE, ens sentirem tant orgullosos com abans. Quan es produeix un acte indigne, no queda cap taca a l’ultratjat, la taca va pel ultratjador. I ho podem veure, fins i tot, abans del que s’esperen. Podrien tenir un bon escarment en motiu de les eleccions municipals del 28 de maig. O en moltes altres ocasions quan visitants, d’arreu del món, els hi demanin com és que uns pocs van votar, i la immensa majoria es va quedar a casa?. Una mostra més que a vegades, la política bruta va per un cantó, i la majoria de gent per un altre. Dit això, he estat sempre a favor de no posar noms de persones en actiu, per evitar entrar en batalles com la que ara comento. No és bo per a ningú, crispar ambient i situacions per ànims de partit, amb les pitjors de les intencions. Entenc la bona intenció dels qui en el seu dia van fer la proposta, però ara han de veure com el nom del seu poble surt als mitjans de comunicació d’arreu del món per una proposta que absolutament ningú entén. Estarem atents, a la decisió, que ha de prendre l’ajuntament, i en funció del que acordi, actuarem en conseqüència. Que ningú en dubti !!!