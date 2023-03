MILERS DE PLACES D’APARCAMENT, PÚBLIC I PRIVAT, NO COMPLEIXEN CONDICIONS MÍNIMES. Per causes que ara no venen al cas, he hagut de viatjar diverses vegades a Barcelona i fer ús d’uns quants aparcaments soterrats. A banda de ser molt cars, suposen un incompliment generalitzat de les condicions que ha de tenir un servei ,d’ús públic. Sigui, pública o privada, la titularitat. M’explico. L’afany de guanyar diner, ha produït situacions, absolutament inacceptables, per part dels usuaris. Exposo els principals problemes. 1.- Rampes d’accés, d’estretors i condicions, inviables per a vehicles de dimensions mitjanes. Ja no parlo de furgonetes o vehicles de gran volum. En el meu cas ,disposo d’un petit vehicle que facilita un millor accés, però amb tot i això, les dificultats son elevades. 2.- L’afany d’aprofitament de l’espai disponible, supera la capacitat d’encabir el vehicle, en la major part dels aparcaments. En alguns, ja es deixa clar que moltes de les places, només son viables si el vehicle és petit, però en altres ni que sigui petit no hi ha espai suficient. 3.- L’estretor de les places, fa impossible sortir del vehicle. En alguns casos, si la plaça dona a una columna, potser es podrà sortir, en altres, no és el cas, de manera que s’ha de mirar si sortir per l’altra banda és viable, o no. I sinó ho és, en alguns casos, la única via de sortida és per la porta del darrere. 4.- Si les places han de tenir present la diversitat existent en els propietaris de vehicles, moltes persones, sigui per edat, per volum corporal, per alguna discapacitat funcional, etc, queden excloses de poder fer ús de la majoria d’aparcaments de la ciutat de Barcelona. 5.- Feta aquesta constatació, s’ha d’iniciar una modificació de llicències que obligui a la modificació de les places d’aparcament per tal de garantir la maniobrabilitat, entrada i sortida, i l’estacionament, com per garantir poder entrar i sortir, en condicions, mínimament normals. 6.- Mentrestant no es duguin a terme les reformes requerides, cada aparcament haurà de limitar les places, a complir les condicions d’idoneïtat per estacionar, entrar i sortir. Puix es paga i el preu és elevat, el mínim que s’ha d’exigir és la viabilitat, en condicions adequades, d’ús d’una plaça d’aparcament soterrat. Borredà, 16 de març de 2023