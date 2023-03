LA SAGNIA DE TV3. Si fa uns dies parlava de la inutilitat de les ambaixadetes, dites delegacions a l’exterior, amb un cost global de 28,5 M, equivalents a la contractació de 570 metges / any, avui porto una altra mostra de la grandesa i malbaratament de recursos, sota la justificació de la defensa i promoció de la llengua pròpia: TV3. De fet, hauríem de parlar de tot el conjunt que aplega la CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquí totes les xifres son grans, immenses, mostra d’una gestió ineficient, partidista i sectària, al servei del govern i el seu partit. Va ser Jordi Pujol, qui va veure la importància de disposar d’una eina fonamental en el camí cap a consolidar el govern i convertir una eina periodística, en una d’adoctrinament i propaganda. Sense embuts, sense manies. I res millor que convertir-la en un espai de col•locació de militants, adeptes, amics i parents. Tots molt ben pagats. La millor manera de garantir seguiment i obediència. Mirem algunes xifres per a sustentar les afirmacions. La CCMA, es mou en pressupostos al voltant dels 300 milions. Sí, sí , parlem de xifres imponents que surten dels nostres impostos, de tots nosaltres, malgrat durant anys s’hagi convertit en el braç propagandístic i impulsor del procés. Sense TV3 i mitjans afins, el procés hagués durat quatre dies. Atenció a les xifres. A octubre de 2022, TV3 tenia 2.356 treballadors. Sorprenentment, Mediaset ( Tele 5) en tenia 1.595. Antena 3, 448. La Sexta, 120. Aquestes, amb servei a tot el territori espanyol. Mirem ara els canals autonòmics: Canal Sur ( Andalusia) 1.357 – pressupost 153,7 M. EITB ( País Basc) – 1.003 – pressupost 172,6. TV Galicia , 955 – pressupost 121,5. Queda clar que TV3 de lluny és la més gran, la de major pressupost i la més generosa en sous, fins esdevenir escandalosos. El president de la CCMA i els seus 6 consellers, superen els 112.000 euros/any, similars als del president i consellers de la Generalitat. Es la més burocratitzada i atestada de càrrecs de tota mena. Poso uns exemples: 430 redactors ( 54.000 euros/any més plus antiguitat). Dic el tema antiguitat, perquè en una plantilla força envellida, els imports son molt elevats. 104 operadors ( 44.162 euros/ any ). 9 directors d’àrea (82.000.- ). 26 caps de departament (79.344.-) 11 caps de servei (73.289.-), 4 redactors en cap (78.000.-), 4 editors (75.000.-), 121 treballadors d’alt nivell ( 71.320.-) M’excuso per tantes xifres però s’ha de saber què passa en un lloc on s’hi destina l’equivalent a contractar 6.000 metges / any. I el més greu, un mitjà de comunicació públic, pagat amb diner públic, ha estat al capdavant del procés independentista. I més greu encara, ha acollit i pagat nombroses aparicions dels capdavanters, amb l’excusa de participar en tertúlies o programes diversos. En aquest apartat s’ha estat especialment generós, amb ingressos mensuals que en molts casos superaven els 1.500,2.000,3000, per anar a fer una xerradeta, amb uns quants altres amics i companys. O contractant empreses amigues. Amb l’excusa de la llengua, s’ha creat un xuclador de recursos, malbaratats durant molts i molts anys. Hora de posar-hi remei, amb canvis radicals.