HISPASAT, OFRECERÁ BANDA ANCHA POR SATÉLITE, A LA ESPAÑA VACIADA. España tiene 8.131 municipios, de los cuales 5.002 tienen menos de 1.000 habitantes. Y dentro de este grupo se hallan los auténticos micro pueblos, con menos de 100. Tenemos 1.379. Han crecido y continúan creciendo, desde hace 20 años. La mayoría de estudiosos, ponen en 5.000 habitantes, el concepto de municipio pequeño. Para otros, el límite está en los 2.000, y finalmente para los que vivimos en ellos, el límite de 1.000 es el más utilizado. Menos de 1.000, supone estar bajando una pendiente que si no se es capaz de parar puede terminar en un micro pueblo, con todo lo que conlleva: falta de servicios básicos como escuela, oficina bancaria, farmacia, consultorio médico, servicio religioso, tiendas, bar y/o restaurante. En definitiva, el concepto de municipio lo representa la existencia de un ayuntamiento, con todas las precariedades del mundo. Hay que parar esta desertización humana porque supone desaprovechar una parte importante del país , abandonarlo a su suerte, y hacerlo, incluso inasequible para los urbanitas que no encontrarán un mínimo de servicios, en sus días de visita y estancia. Además, con la guerra de Rusia contra Ucrania, se constata la urgencia de no depender en exceso de otros países y sus productos. No puede ser que abandonemos cultivos, explotaciones agrícolas y ganaderas, indispensables para nuestro sustento. La situación obliga a emprender profundas reformas para atraer o recuperar parte de la población perdida. Nadie piense en vuelcos poblacionales, pero sí en volver a la vida ciertas prácticas, ocupaciones y nuevas actividades. Desde nuestros puestos de observación y trabajo, hemos constatado un elemento indispensable para poder volver al campo. Hay que disponer de las nuevas tecnologías. No se puede pretender trabajar en el medio rural con las herramientas de 20 o 30 años atrás. Imposible. Hay que tener medios similares a los que se tienen en la ciudad. Esta petición, esta exigencia, finalmente será atendida, dentro de muy poco tiempo. Hablo de semanas, no de meses ni años. Ha tardado en llegar, pero todo está a punto para que sea una realidad. Llevar la fibra óptica a todos los rincones de España, es un imposible. Ni por costes, ni por dificultades. Se ha probado en diversos territorios, con lentitud, dificultades inmensas y costes prohibitivos. Todos pensábamos en la emisión – recepción por ondas, y ya es una realidad. La empresa pública Hispasat, presidida por Jordi Hereu, ha recibido ayudas por 76,3 millones de euros, para dar servició de banda ancha, vía satélite a 35 euros al mes, en zonas rurales. Este es el gran proyecto, la gran apuesta para cubrir toda la España vaciada, hasta el último rincón del país. En pocos días está previsto iniciar los contactos con las grandes operadoras, y con todas las compañías que trabajan en las distintas comunidades, comarcas y pueblos. Todas ellas podrán concertar con Hispasat, para ofrecer a sus clientes este servicio, con lo cual, el principal servicio que hasta ahora era inexistente o muy precario, dejará de serlo y finalmente se podrá trabajar con similares herramientas a las de ciudad. Está previsto ofrecer 100 megas por segundo, con condiciones especiales para aquellas actividades que precisen mayor capacidad. En los próximos días está previsto dar a conocer todos los detalles de este nuevo servicio, que seguro supondrá un antes y un después en las aspiraciones del mundo rural. Esta primera información se ha obtenido de una reunión entre el alcalde – presidente del ayuntamiento de Borredá (Barcelona), con el presidente de Hispasat ( Jordi Hereu), el cual designó a uno de los técnicos para mantener una reunión por videoconferencia en los próximos días. Será el momento de detallar las condiciones para dar servicio no solo a casas de campo, sino también a las dedicadas a turismo rural, a cámpings, situados fuera del núcleo urbano, o a otras actividades industriales y artesanales que se reparten por todo el término municipal. Conocida la letra pequeña, la daremos a conocer de inmediato por la extraordinaria importancia que tiene para todos los que vivimos en la España vaciada.