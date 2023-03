EL PARLAMENT HAURIA DE DONAR EXEMPLE. A punt d’arribar als 44 anys de la recuperació del Parlament de Catalunya, apareixen massa fets que desacrediten la principal institució del país, i no veig en l’actual presidenta en funcions, Alba Vergés, prou decisió ni diligència com per recuperar el prestigi perdut. Uns quants fets, motiven aquesta queixa. Han aparegut noves informacions sobre acords de la Mesa, procedents dels temps del President Ernest Benach ( ERC) dels quals no en teníem coneixement els diputats d’aquells temps, ni en temps posteriors. Indemnitzacions excessives, no degudament justificades, i mig amagades, com perquè s’hagin conegut molts anys després, gràcies a l’esforç d’una periodista del diari Ara. La Núria Orriols, felicitats per la constància i la insistència. Aquestes informacions, barrejades amb altres sobre tractes de privilegi a personal de la casa, com son les jubilacions avançades i retribuïdes, produeixen indignació i allunyament de la gent, de la cosa política. Tampoc s’ha deixat clara la situació en que queden els diputats, una vegada perden l’escó, per retirada voluntària o forçada pels resultats electorals. S’ha de saber que els diputats no tenen subsidi d’atur. Per tant, quan acaben, se’n van sense tenir dret a retribucions – pont, que els permetin buscar feina, a no ser que siguin funcionaris i puguin tornar al lloc de treball. Aquesta situació és injusta i cal resoldre-la de manera similar a altres treballadors. Fa trenta anys que en parlem i encara no s’ha ben resolt. En el meu cas personal i el de tots els dels meus temps, vam tornar a casa amb una indemnització d’un mes per any treballat ( sense les indemnitzacions per desplaçaments). Bé, un tema encara no degudament solucionat. Un altre tema de descrèdit és la poca seriositat en que el Govern dona compte de les seves accions i actuacions. No és de rebut que les peticions dels grups parlamentaris, puguin tardar 3, 4 , 5 mesos a ser contestades, sense que la presidenta intervingui posant ordre al compliment del reglament del Parlament. No donar informació o donar-la a destemps és una forma de torpedinar la democràcia. Tampoc és seriós crear una Comissió d’investigació pel tema Pegasus, i pretendre fer comparèixer el president del govern i diversos ministres. Una mostra més que ERC, Junts i la CUP, no tenen especial interès en aclarir el tema sinó simplement fer-lo servir, a nivell electoral. Tots els diputats sabem que el Govern central dona comptes davant els òrgans de l’Estat: Congrés i Senat, però mai dels autonòmics. Només faltaria que cada parlament, podés convocar a tots i cadascun dels membres del Govern !!! Afegeixo un tema més com és la insuficient informació que dona el portal de la transparència del Parlament, en temes de funcionament, càrrecs i retribucions. No ho dic jo, ho diuen moltes de les persones que han buscat informació i ho diuen els periodistes que volen fer un seguiment i control de les seves actuacions. Si d’una cosa hauria de fer ostentació és de les parets de vidre i la transparència de tot el conjunt. Ha de ser la primera institució a donar exemple.