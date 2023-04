EL CRUZADO MÁGICO : SALDES – BERGA. No, no , no faig publicitat del “cruzado mágico de Playtex”, sinó d’un molt més modern, acabat d’inventar per ERC, en una mostra més de la seva audàcia i estratègia municipalista. Ens ha donat a tots una lliçó de com fer llistes, posant, traient i col·locant candidats d’un lloc a l’altre, com si es tractés de màgia. M’explico. Després de comprovar que el fitxatge d’un ex- regidor trànsfuga del PSC, a Berga, no havia donat els resultats esperats, ERC es posa a buscar un candidat, únic, excepcional, capaç de revolucionar la capital i aconseguir els millors resultats de la història. L’acaben trobant en la persona de l’alcalde, en actiu de Saldes, Moisés Massanas. Viatge especial del president Aragonés per fer-ne la presentació pública, i ja està. L’operació “cruzado mágico” inicia el seu camí cap a la victòria en dos municipis del Berguedà. Ai las, a vegades, les coses no surten ben bé com algú les havia planificat. I a Saldes, salten les alarmes, quan la gent veu que com a candidata a l’alcaldia per ERC, resulta ser la dona de l’alcalde. Una persona que viu a Berga, i que puja de tant en tant al poble, però diríem que sense gaires entusiasmes. Davant aquesta política de fets consumats, els dos tinents d’alcalde de la llista única d’ERC, se senten menystinguts i traïts, i presenten la dimissió, no solament dels càrrecs sinó també de regidors, i anuncien tirar endavant una llista contra la de l’alcalde / dona de l’alcalde. Ja ens entenem, no ? Heus aquí que a dia d’avui, tenim un alcalde en actiu, a Saldes, però candidat a l’alcaldia de Berga, i una candidatura en procés a Saldes, per ERC que té bona part del poble en contra, a la vista que prenen a la gent per titelles, i neix una segona llista contra la primera, a l’espera de fer-se amb la majoria. Hi ha gent a qui no agrada ni una ni altra, i voldrien una tercera, més sòlida i ferma, sense els problemes de base que tenen les dues en preparació, però estem parlant d’un poble de poc més de 250 habitants, en el qual fer una llista ja és difícil, fer-ne dues és una proesa, i tres seria un miracle. Veurem com s’arriba al 28 de maig. Bé, de fet, primer interessa veure com acaba el tema de les llistes. Quantes i amb qui. Després caldrà esperar resultats. El que sí queda molt clar és l’estrepitós fracàs de voler fer un “cruzado mágico” com qui jugués a escacs. A cap poble, ni a cap col·lectiu li agrada que posin i treguin persones, del lloc més important i rellevant del municipi com és l’ajuntament. Aquí tenim una mostra més del que és capaç ERC, en el seu camí per a consolidar resultats de 2019 i en el seu combat contra PSC i Junts.