CLASES DE ESPAÑOL, EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE REFUGIADOS, EN BERGA – BARCELONA. Profesor – voluntario de Cruz Roja, Juan Roma Cunill, Licenciado en Ciencias de la Educación por la UNED. Autor de 3 libros para la red de Academias Inlingua, 350 en todo el mundo. Escritos durante su estancia de 7 años en Berna, Suiza (1972 – 1979). Actualmente, redacta un cuarto libro, destinado a la enseñanza, en el centro de Berga. Habla varios idiomas. Método: Directo o Método Berlitz. Utiliza el castellano desde el primer día. Muy indicado para aulas con alumnos de diferentes lenguas maternas. Método rápido y eficaz. Objetivo: Conseguir en 7 meses, un nivel B2, en los alumnos. Caso de seguir, se van ampliando conocimientos y uso, hasta alcanzar un nivel de C1 e incluso C2 si la estancia llega a los 12 o 13 meses. Clases: en grupos de 8 a 10 alumnos, a razón de 1 hora, en días alternos. Habitualmente se les dan ejercicios para el día siguiente. TEMARIO MENSUAL. Organizo el aprendizaje por meses, adaptándolo a cada grupo, en función de nivel personal y colectivo. PRIMER MES. Números cardinales. 0- 100- 1.000. Alfabeto. Artículos indeterminados / determinados. Ser/ estar/. Vocabulario esencial hasta alrededor de 500 palabras por mes (familia / frutas / verduras/días de la semana/ meses/ estaciones). PRESENTE INDICATIVO. Verbos regulares / irregulares. Mucha práctica oral i escrita. Ejercicios en casa. En cada lección se repiten ejercicios orales de números y alfabeto, hasta dominarlos completamente. SEGUNDO MES. Adjetivos y pronombres posesivos. Otra selección de 500 palabras de vocabulario selectivo: profesiones, comidas, bebidas, ropa, etc. FUTURO IMPERFECTO. Práctica de los dos tiempos: presente y futuro, oral y escrito. Uso de antónimos para ampliar vocabulario. Un día a la semana se repiten ejercicios de numerales y alfabeto, también de las horas, días de la semana y meses. TERCER MES. Otra selección de 500 palabras, especialmente útiles para la vida y el trabajo. Utensilios de cocina, distribución de pisos, casas, etc. PRETÉRITO PERFECTO. Práctica oral y escrita de los tres tiempos: presente, futuro, pretérito perfecto. Ejercicios diarios. A finales de mes: PRETÉRITO INDEFINIDO. Uso diario de sinónimos y antónimos para repasar y ampliar vocabulario básico. CUARTO MES. Una nueva selección de 500 palabras de la vida cotidiana: viajes, compras, dinero, bancos, correos, etc. Práctica oral y escrita de los tiempos aprendidos: presente, futuro, pretérito perfecto, pretérito indefinido. PRETÉRITO IMPERFECTO. A mitad de mes se introduce este nuevo tiempo de manera que a finales del cuarto mes disponen de 5 tiempos verbales, suficientes para las primeras lecturas sencillas y las primeras conversaciones. QUINTO MES. Otra selección de unas 500 nuevas palabras, extraídas de algunas lecturas sencillas o de la vida diaria. Se repite en cada sesión, ejercicios de sinónimos y antónimos. PRESENTE DE SUBJUNTIVO. Este es el sexto tiempo verbal, muy útil para defenderse en las conversaciones que vamos incrementando. Cada semana se practican los 7 tiempos aprendidos. Los primeros 10 minutos de clase siempre se dedican a repasar vocabulario viejo. El aprendido en los dos o tres primeros meses. SEXTO MES. Continuamos con el aprendizaje de otras 500 palabras, que se van sumando a las de los meses precedentes, hasta llegar a las 3.000, suficientes para conversaciones básicas, de vida y trabajo. Hora de aprender el CONDICIONAL SIMPLE. Fácil de explicar y de aprender, porque lo tienen todos los otros idiomas. Este es el séptimo tiempo verbal, momento de practicarlos todos, de forma oral y escrita. Aprovecho para ir al principio del curso y repasar vocabulario y primeros tiempos. SÉPTIMO MES. Seguimos incrementando el vocabulario con otras 500 palabras, y practicamos lecturas sencillas, seguidas de preguntas sobre lo leído. Momento de aprender el PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO, como octavo tiempo verbal. Hora de practicarlos todos, en cada clase, de forma verbal y escrita. Ejercicios de repaso para garantizar que lo viejo se recuerda y está presente en la práctica. Llegados aquí podemos considerar que están en un nivel B2, suficiente para comprender conversaciones básicas y expresarse en términos razonablemente adecuados. Este es el temario básico, pensando en los alumnos que van a estar 7 meses en el Centro. Si continúan vamos añadiendo material, al mismo ritmo que los meses precedentes. OCTAVO MES. Otros paquetes de vocabulario por temes específicos como: mobiliario, ropa, familia extensa, gentilicios, substantivar adjetivos, etc. Diminutivos / Aumentativos/ IMPERATIVO. Hora de añadir el noveno tiempo verbal y practicar los 8 anteriores. NOVENO MES. Seguimos aumentando el vocabulario con lecturas adecuadas, ejercicios y conversaciones. En este momento disponen de unas 4.000 palabras que deben estar disponibles para hablar. Momento de introducir el PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO, practicarlo y usar los 9 anteriores. DÉCIMO MES. Hora de disponer de lecturas de nivel C1, para practicar tiempos de verbos aprendidos y vocabulario de un cierto nivel. El vocabulario se va ampliando en función de peticiones y necesidades. Momento de introducir el FUTURO PERFECTO Y EL PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO. Hora de disponer de múltiples ejercicios con todos los tiempos aprendidos para ir practicando, y así asegurar el material. UNDÉCIMO MES. Mediante lecturas, repaso de sinónimos y antónimos, introducimos alguna lista de refranes populares, y profundizamos en aspectos de la geografía de Cataluña y España. Hora de introducir el CONDICIONAL COMPUESTO Y EL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO. Y con ellos completamos los tiempos realmente usados en conversaciones y lecturas de un nivel próximo al C2. DUODÉCIMO MES. Estudiamos algunas perífrasis, frases hechas, formas populares, etc. Más refranes, y ejercicios prácticos de todos los tiempos verbales. Combinamos lecturas con conversaciones sobre comidas, costumbres, usos de los países, presentes en la clase, etc. Los que llegan a este nivel podrían superar los exámenes de C2. Este es el temario por meses, con pequeñas adaptaciones, en función de los alumnos. De todas formas, al final de los 7 meses o de los 10, prácticamente