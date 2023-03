BERGA, UN ALTRE ERROR HISTÒRIC. Es fa llarg, molt llarg el final de l’experiment de la CUP, en el govern. Podem ja dir i demostrar com els darrers dos mandats ( 8 anys en total) han estat els pitjors dels 44 de democràcia. I no és que Berga hagi tingut gaire sort en els alcaldes i equips de govern. Només falta caminar una estona per la ciutat, o mirar-la des de Queralt, per adonar-se de les múltiples mancances que té. I aquesta clara i contundent ineficàcia, la podem repartir entre la CUP i ERC, pel fet que son els dos partits de govern, però amb molt major pes de la CUP, per la representació que ostenta i pel fet que en l’anterior mandat, es governava amb política de geometria variable. Ja en anteriors articles he exposat el gran nombre de mancances, però sobretot la incapacitat per renovar i actualitzar el projecte de ciutat. No vaig tenir cap dubte i avui em ratifico en situar Berga, en la darrera de les 42 capitals de comarca. Es un títol que s’ha guanyat a pols i costarà molt, i molts anys, sortir d’aquest lloc. I per si algú tenia algun dubte de que les coses encara podien empitjorar, ens l’han aclarit aquesta setmana, anunciant l’entestament en situar la sempiterna, esperada i mai executada, Estació de Busos. I sí, la volen posar al sud de la Rasa dels Molins, encara que tots els experts, estiguin d’acord en que no és el lloc adequat. Es igual, els “seus experts”, els de la Generalitat, han decidit que no cal buscar lloc millor i ja l’encaixaran com puguin aquí. Després, amb el temps i la pràctica veurem el nyap executat. Aquest, és un d’aquells errors que podem qualificar d’històrics, pel que tenen de permanents en el temps. L’equip de govern s’ha rendit al xantatge de la Generalitat. Més ben dit, han acotat el cap, i a la vista de que la majoria de components se’n van a casa dintre de 3 mesos, han pres l’acord de dir “ ja us ho fareu, nosaltres no hi serem”. Fets com aquests fan molt de mal, perquè una ciutat desfasada, mal equipada i mal mantinguda, afegirà un altre element inadequat a la seva estructura i funcionament i evitarà poder millorar aspectes com un gran parc urbà, zones àmplies d’aparcament i facilitat en la mobilitat. Encaixar l’Estació de Busos, en el indret decidit, s’ha fet per pura mandra d’anar a buscar un lloc millor, i per estalviar a la Generalitat uns diners i uns tràmits que obligarien a treballar, més i millor a uns quants tècnics. Perquè fer-ho si un equip de govern, sense visió de futur, accepta el que li posen al davant ? Està tot perdut ? No, en absolut. Ara toca als berguedans i berguedanes, prendre partit i fer possible un canvi de govern , de manera clara i contundent. El 28 de maig, tothom té a la seves mans posar la CUP i ERC a l’oposició, on millor estan, i donar el vot a partits que realment tinguin clar com ha de ser Berga. Proposo fer confiança al PSC, que en aquest tema, i en tants d’altres, té les coses clares i diàfanes. Berga, ho necessita com aigua de maig !!!