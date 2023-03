ACABAR CON PRIVILEGIOS. En mi currículum político, figuran 12 años como concejal de gobierno y 28 de alcalde – presidente de un pequeño municipio, de la provincia de Barcelona. Cargos que compaginé con el de diputado, durante 4 legislaturas, en el Parlamento de Cataluña. En los 40 años de gobierno municipal, nunca tuve sueldo. Nunca. En los de diputado, tuve el salario estipulado, junto con las dietas por desplazamiento. Nada más, y nada menos. Al finalizar mi etapa de parlamentario, recibí una indemnización de un mes por año trabajado. Así estaba establecido, así se cumplió el convenio. Hay que recordar que los diputados, no tenemos derecho al subsidio de paro. Es un hecho, muy poco comprensible que paguemos por todos los conceptos, como cualquier otro trabajador, pero, en cambio no tengamos este derecho. Incongruente, pero ha sido imposible modificar la situación. Y esto, nos ocurre a todos los parlamentarios españoles, de cualquier parlamento, al igual que a los del Congreso i a los senadores. Pues bien, tenemos desde hace días un fuerte debate en Cataluña, entorno a ciertas indemnizaciones, premios y jubilaciones de oro, que nada tienen que ver con el uso austero del dinero público. Curiosamente, fue en tiempo del presidente Ernest Benach de ERC, cuando se formalizaron ciertos beneficios para los funcionarios de la casa, permitiendo jubilaciones anticipadas, manteniendo salarios, hasta llegar a la edad oficial de jubilación. También los ex presidentes de retiran con unas prerrogativas, nunca vistas en otras instituciones y organismos. Esta situación ha sido desvelada por un diario (ARA) al cual no le ha sido fácil recabar información y documentación del propio Parlamento, dando pábulo a un claro hermetismo y falta de transparencia, por parte de una institución que debería tener paredes de cristal. Llegados aquí, el PSC ha considerado necesario registrar una propuesta de modificación del régimen a aplicar a los presidentes de la Cámara parlamentaria, una vez se retiren del puesto. También han abierto la puerta a tratar la situación de los ex presidentes del Gobierno de la Generalitat, y ya puestos, en modificar el trato a los funcionarios, para no alargar más el escándalo que supone pagar a personas, para no ir a trabajar. Hay que dejar las cosas claras, como para poder explicarlas en público, y que nadie vea situaciones de privilegio, a los servidores públicos. Los diputados deben recibir un salario, acorde a su dedicación y deben tener una salida digna, para buscar otro empleo cuando su período de dedicación termine. Todo claro, todo razonable. Y los presidentes, deben tener una indemnización razonable y una retribución, posterior por un período, similar a la que tienen otras instituciones. Es lo que propone el PSC en su iniciativa parlamentaria. Ya era hora de que alguien diera el primer paso. Han salido los críticos habituales, con sus afirmaciones de electoralismo, de falta de osadía o inoportunidad, etc. Lo cierto es que la gente ha recibido muy bien esta propuesta, y hay que esperar encuentre suficiente apoyo como para hacerla posible en las próximas semanas. La dedicación a la política, debe ser compensada y retribuida debidamente. Sin privilegios, pero con derecho a poder vivir dignamente y tener facilidades para reinsertarse en la vida normal cuando finalice la dedicación. Este es el principio que preside la iniciativa del PSC. Ahora toca retratarse al resto de grupos parlamentarios. Veremos cuáles hacen honor a la transparencia, y cuáles, no.