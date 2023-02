PREVISIBLE CANVI DE MAJORIES A L’AJUNTAMENT I CONSELL COMARCAL. Per algunes enquestes fetes a Solsona capital, i algunes projeccions en els municipis més grans de la comarca: Olius i Sant Llorenç, tot fa preveure canvis de majories a l’Ajuntament i en el Consell Comarcal. Com tothom sap, el cada vegada més proper 28 de maig ,tindran lloc les dotzenes eleccions municipals ,de la democràcia recuperada, l’any 1979. En aquestes eleccions s’elegeixen de forma directa els regidors de cada poble, els quals, tres setmanes més tard, elegiran l’alcalde o alcaldessa, pels propers 4 anys. Fruit d’aquestes eleccions son també els consellers comarcals, així com el diputat provincial. En el primer cas, son els que conformaran el Consell Comarcal del Solsonès, amb 19 membres, un dels quals esdevindrà president o presidenta, fins a les properes eleccions. I finalment el diputat provincial, representarà el partit judicial, a la Diputació de Lleida, on també elegiran president/a. Així, doncs, d’unes eleccions en surt la composició de 3 administracions diferents: Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions. D’aquí la gran importància que tots els partits els hi donen, per quan determinen la presència territorial de cadascun. En el cas de l’ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal, han estat històricament en mans de l’antiga CiU, fins l’arribada d’ERC que ostenta l’Alcaldia i la presidència del CC. Doncs bé, tot indica un canvi de majories, segons resultats de dues enquestes a les quals he tingut accés i que espero es facin públiques, properament. Pel que fa l’ajuntament, el canvi d’alcaldia no ha donat bons resultats. A la gent no li ha agradat el canvi i no sembla haver entrat amb bon peu l’alcaldessa, a banda d’exposar algunes deficiències en el funcionament del municipi. En quan al Consell comarcal, els resultats ja foren prou ajustats com perquè un canvi a la capital i en algun dels municipis comporti un repartiment diferent de la representació dels partits. Tampoc aquí la presidenta obté un bona puntuació. Això sumat a les llistes que altres partits puguin presentar, pot suposar un canvi a la presidència i en els òrgans de govern. Amb tot, caldrà esperar a tancar llistes per a poder avaluar millor la representació comarcal. Els consells comarcals es regeixen per un repartiment de representació que té en compte tant el nombre de vots com el nombre de regidors, de manera que les enquestes en pobles molt petits, son poc precises. De totes maneres, els objectius dels partits, posen especial èmfasis en les capitals de comarca, i per derivació en els consells comarcals quan es tracta de comarques, en les quals el pes de la capital és decisiu com passa en el Solsonès. D’aquí a poques setmanes podrem veure les candidatures, a la capital i a cadascun dels municipis que composen la comarca. Serà més fàcil de fer pronòstics.