POR MÍ QUE SE QUEDEN EN BÉLGICA I SUIZA Es de primero de Básica, aparentar haber ganado, para derrotar al adversario, al menos moralmente. Otra cosa es cómo van los ánimos por dentro. Es lo que sucedió el pasado martes 31, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en relación a las peticiones hechas por el Magistrado LLarena. En el largo, tortuoso y aburrido camino del pos procés, vamos de victoria, en victoria, hasta la derrota final. Lo digo para los iluminados y fanáticos seguidores de los líderes del procés, huidos a Bélgica ( Puigdemont, Comin, Ponsatí y Puig), y a Suiza ( Marta Rovira, y Ana Gabriel que tiene un pie allí y otro aquí). En la sentencia queda clara la confianza del TJUE, en la justicia española, y restringe enormemente el derecho de Bélgica a no facilitar la extradición de los fugitivos a España. Leída la sentencia, todo estaba preparado para escenificar la “gran victoria del independentismo” al pulso con España. Nadie dudaba de esta reacción. El infantilismo y la inconsciencia han sido elementos básicos del movimiento, hasta extremos nunca imaginados, en personas adultas. De hecho, éste ha sido uno de los factores del fracaso total del movimiento. Ante tanto teatro, hay que esperar nuevas funciones, nuevas propuestas, recursos y sentencias. No hay prisa. Por mí y para una inmensa mayoría de catalanes, que se queden en Bélgica y Suiza. Les quedan cerca de 15 años para que sus acciones prescriban y puedan volver sin tener que rendir cuentas ante la justicia. Pues bien, estamos dispuestos a esperar. Más pierden ellos que nosotros con su cobarde fuga. Dicho esto, me gustaría saber de dónde han salido los más de seis millones de euros que han costado los servicios jurídicos, ligados al procés i al pos procés. ¿Quién o quiénes los han aportado? ¿A cambio de qué? Nada es voluntario, nada es gratuito como hemos podido ver a lo largo de todos estos años. Este es uno de los temas que me tiene intrigado puesto que todos los implicados en el procés, fueron contratados, bonificados o premiados con múltiples fórmulas que van desde la contratación como asesores en diversas instituciones, o mediante apariciones en tertulias de TV3, u otros medios afines. Y por supuesto los que tenían alguna empresa, pudieron contratar con partidos e instituciones, para recompensar su valentía y trabajo. En este apartado tenemos un hueco a rellenar. Nadie, hasta ahora se ha atrevido a investigar y redactar un extenso informe, o escribir un libro, bajo el título de EL DINERO DEL PROCÉS. Estoy seguro se convertiría en un best seller, puesto que somos una multitud los interesados en conocer los secretos de la financiación de las organizaciones y entidades independentistas. Imposible pensar en las aportaciones en forma de cuotas. Hablamos de millones gastados y la previsión de seguir pagando facturas altísimas para preservar a los altos cargos del procés, de la cárcel. Tarde o temprano se irán conociendo las interioridades, pero curiosamente se sabe muy poco del dinero invertido y del dinero perdido. Habrá que esperar los informes del Tribunal de Cuentas para saber si parte del dinero ha salido de los fondos institucionales de los partidos. No creo provengan de esta fuente, demasiado frágil y delicada para los partidos con representación parlamentaria. Se juegan su prestigio y a fuertes sanciones. Así pues, hay que buscar en otras fuentes. En el pasado vimos los tejemanejes de Convergencia. Ahora hay que esperar para ver los de ERC. Algún día alguien hablará más de la cuenta, y se podrá tirar del hilo hasta llegar al ovillo. De todas formas animo a algún periodista o investigador a que hurgue en los gastos, para descubrir quién los asume. Volviendo al principio, nadie tenga prisa, porque la justicia es lenta, pero al final llega. Los fugitivos lo saben más que nadie, de aquí sus constantes escenificaciones para el público amigo. El resto, estamos ya en otras cosas, mucho más relevantes.