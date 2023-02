OPONERSE A TODO, POR PRINCIPIO. Tenemos en Cataluña, algunos grupos políticos, cuyo principal objetivo es oponerse a todo lo que propone el gobierno, sea al central o el autonómico, y por supuesto a los partidos que consideran “tradicionales”. Aquí, en primer lugar se sitúa el PSOE, a nivel estatal, y el PSC, a nivel autonómico. Me refiero a ECP, En Comú Podem, la marca de los Podemitas, en Cataluña. Su buque insignia es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y a las CUP, Candidaturas de Unidad Popular. Presentes en algunos ayuntamientos, habitualmente en la oposición, pero con grupo propio en el Parlamento y con dos representantes en el Congreso. Recién firmado el acuerdo de presupuestos entre ERC y el PSC, han anunciado todo tipo de supervisiones y controles para garantizar que los tres grandes proyectos de país, que los acompañan sean boicoteados, por tierra, mar y aire. Se refieren al tramo de la B-40, que enlaza Tarrasa con Sabadell y Castellar del Vallés, la modernización del aeropuerto de Barcelona, y el complejo lúdico – turístico Hard Rock. En múltiples programas de radio, televisión y prensa escrita, se manifiestan contrarios a estos grandes proyectos que consideran propios de otra época. No los consideran ni positivos ni necesarios, con los mismos argumentos que usaron contra los JJOO -2030, o contra los parques eólicos de la comarca del Empordà, o los propuestos dentro del mar, en una zona al norte de la Costa Brava. Aunque muy lejanos, tampoco les gustaban como línea de fondo. En fin que para ellos hay que “decrecer” éste es el término que usan para explicar que en vez de nuevas carreteras, hay que apostar por la bicicleta y el tren. Para ellos no existen las mercancías, ni los camiones, y menos aún las industrias. Proponen volver al campo, en una visión bucólica que demuestra que nunca han visto cómo se trabaja el campo, a día de hoy. Supongo que también prohibirían los tractores, los remolques o las cosechadoras de grandes dimensiones. Lo preocupante del tema es que a cada proyecto que aparece, surge un grupo más o menos organizado dispuesto a poner trabas en su tramitación. Y poner trabas significa que todo vale, a nivel administrativo, primero, y a nivel judicial, a continuación. Proyectos que en otro país tendrían luz verde en un año, aquí pueden tardar tres o cuatro. Esto desincentiva a la mayoría de inversores que huyen hacia destinos más acogedores. Lo mismo pasa con el aeropuerto de Barcelona. Desde hace años, muchos años criticamos tenerlo de segunda división, y cuando nos proponen hacerlo de primera, lo rechazamos. También aquí salen los sabelotodo para decir que no. Que no se puede porque la UE no quiere, o porque hay unos patos que no pueden ser molestados. Da igual si se les demuestra que la UE no se ha pronunciado y que los patos pueden ser desplazados unos centenares de metros, entonces sacan otro argumento, y así hasta el infinito. El tercer gran proyecto, el del Hard Rock, también es criticado por gigantismo, por cargarse antiguo terreno agrícola, por fomentar la ludopatía y por incentivar el turismo barato. No tiene ninguna ventaja y múltiples inconvenientes. No quieren reconocer el amplio respaldo al proyecto que tiene en todo el ámbito territorial, por los miles de puestos de trabajo que creará y por el incentivo que supone a nivel turístico para toda la provincia de Tarragona. En resumen, en estas elecciones municipales de mayo, se dirimen varios objetivos. El primero va de qué partido es el principal ,a nivel catalán. El segundo, va de quién gana el pulso para las generales y acto seguido, las del Parlament. En cuatro meses tendremos la respuesta.