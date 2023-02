HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABÉ DE BERGA . EL PSC CONSIDERA QUE SALUT, COMENÇA LA CASA PER LA TEULADA. En el marc de la política de supervisió, control i seguiment de les actuacions de la Conselleria de Salut, a la comarca del Berguedà, el Grup Parlamentari Socialista- Units per Avançar de la mà del Diputat, Cristòfol Gimeno, va presentar dues preguntes que han estat contestades, aquesta setmana. Es va demanar concretar, el màxim possible, les accions i actuacions previstes a l’Hospital Comarcal, Sant Bernabé de Berga, per tal de posar-lo al dia, en l’apartat de la vella construcció i ,alhora posar en servei tota la part nova, acabada ja anys enrere. I el més important, dotar-lo de tots els serveis i especialitats necessàries per una població dispersa i envellida com és la de la comarca del Berguedà. De la resposta, a les dues preguntes, es concreta la primera fase, la de l’ampliació de les urgències ( 2,7 M) amb previsió de que estigui operativa a finals d’enguany. I en fase d’estudi, la reforma de les instal•lacions energètiques ( 5 M) a càrrec a les ajudes del PIREP. No es precisa cap termini. Però, també se situa en fase d’estudi, sense cost ni termini, el que considerem havia de ser el primer de tot: ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’HOSPITAL. Ho entenem com començar la casa per la teulada, perquè el Pla Director ha de ser el que planifiqui, programi, condicioni i posi a disposició les infraestructures, equipaments i serveis de l’ Hospital. No ens donem per degudament informats ni documentats, de manera que anunciem properes iniciatives parlamentàries per a insistir en la importància de que l’Hospital, no solament estigui ben equipat, sinó i molt especialment, BEN DOTAT, del personal necessari per atendre els 31 municipis de la comarca del Berguedà, en sintonia i cooperació amb els centres d’assistència primària existents. I, a la vista de la propera aprovació dels pressupostos per a 2023, emprendrem diverses iniciatives per a garantir la dotació dels serveis mèdics, previstos en el Pla de Salut, però incomplerts reiteradament, en els darrers anys. Berga, 2 de febrer de 2023 OFICINA D’INFORMACIÓ DEL PSC – COMARCA DEL BERGUEDÀ.