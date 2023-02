L’ALCALDE DE BORREDÀ, S’ENTREVISTA AMB PRESIDENT HISPASAT, PER PARLAR D’INTERNET, A DISSEMINAT. Aquest diumenge, dia 26, aprofitant l’assistència de Jordi Hereu, a un acte a Navarcles, l’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas havia demanat poder mantenir una entrevista, per a parlar de les opcions de rebre internet, via satèl•lit. Al final de l’acte, van mantenir una conversa, en la qual el president d’Hispasat, va exposar el servei que en poques setmanes posarà en funcionament ,a nivell de tot Espanya: cobertura d’internet per ones, amb una capacitat de 100 megas/segon, amb quota de 35 euros al mes, i cobertura universal. Es a dir, a tot el territori, per allunyat que estigui, de qualsevol nucli urbà. En pocs dies, l’alcalde mantindrà reunió per videoconferència amb un dels tècnics d’Hispasat, per obtenir informació més concreta i aclarir qualsevol dubte. L’interès en aquest servei prové de l’existència de cases de pagès, de turisme rural, càmpings, etc, en disseminat, la qual cosa fa molt difícil portar-hi internet per cable. D’aquí l’interès en poder servir per satèl•lit ,i conèixer les condicions per les connexions domèstiques, i les que necessiten cases de turisme rural, càmpings i altres activitats artesanals o industrials, situades en disseminat, que precisaran de major potència, diferents quotes, etc. Una vegada tinguda aquesta videoconferència, disposarem de la informació per fer-ho realitat. Borredà, 28 de febrer de 2023.