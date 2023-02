BORREDÀ – FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC – DIUMENGE 19 DE FEBRER. Aviat farà 50 anys de la celebració de la Festa de la Matança del Porc. Va començar com una petita broma entre amics. Un portava pinso a diverses granges de porcs, i va dir que en regalava un si algú altre hi posava vi, un altre el pa, i altres la feina. Així va començar la petita festa d’uns quants amics, als quals s’hi va anar afegint més i més gent, fins que es va constituir una colla, i l’ajuntament va facilitar espai a la Plaça Major, eines i finançament de la part de la festa que no provenia de donacions. Es va fixar el tercer diumenge de febrer com a data adequada, i si bé al principi el porc es matava i es tallava en públic , a la mateixa Plaça, l’arribada de la llei de protecció dels animals, va fer que es sacrifiqués el dia abans, en privat, i es portés a la Plaça, en dues peces. L’èxit de la festa, va motivar afegir més producte per poder arribar a tots els presents, de manera que a banda de posar un porc de considerable pes, s’hi afegeixen 40 o 50 kgs de botifarres i cansalada. També han anat creixent els quilos de pa, per menjar amb la carn, o per torrar a les fogueres que es posen a la Plaça. Així, doncs, aquest proper diumenge, Borredà tornarà a celebrar la FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC, a la Plaça Major. Esmorzar per a tothom, a partir de les 10 del matí. Bona festa a tothom.