ARA, ES UN BON MOMENT PEL LLUÇANÈS ? A juliol de 2015, tingué lloc una consulta popular, als 13 municipis que alguns estudiosos consideren ,podrien conformar una nova comarca: el Lluçanès. Seria la número 43, després de la creació del Moianès (la 42).Han passat més de 7 anys, i la situació de paràlisis i debat continua obert, a cadascun dels pobles, sense excessiu entusiasme per cap de les parts. Perquè ? Doncs, perquè a vegades les coses no surten com alguns planejaven o volien. El Departament de Governació de la Generalitat va posar com a condició perquè la consulta fos representativa que globalment superés el 35% del cens, tenint en compte que es concedia dret de vot als majors de 16 anys. Aquest objectiu es va aconseguir, fins arribar a un 55,15%. D’un cens de 6.790 persones, en van votar 3.756. Però, què passa quan es convoca una consulta i no s’han previst totes les conseqüències ? doncs que el resultat pot ser inaplicable. D’aquí la paràlisis d’aquests 7 anys. I és que aquest territori, força divers, va donar resultats molt controvertits, com que de 13 municipis consultats, 8 van votar a favor de la comarca, la resta ,5 van votar-hi en contra. I dels 8 favorables, Alpens va fregar l’empat amb 89 a favor, 82 en contra i 2 en blanc. I Sobremunt, 22 a favor, 14 en contra i 4 en blanc. Ara, a la Generalitat li han entrat les presses. Perdó, a ERC li han entrat les presses, i vol crear la comarca, abans de les eleccions quan un bon nombre d’alcaldes han decidit plegar i altres no tenen gens clar donar un pas, en contra del que la gent va decidir. On és la democràcia ? Pot la Generalitat imposar la pertinença dels 5 pobles que van votar en contra, a formar part d’una comarca que no volen? I és que marxar d’Osona per anar al Lluçanès, no atreu a molta gent que pensa perdran serveis i potencialitats, no en va Osona ,és una de les comarques més potents de Catalunya. Recordo promeses d’anteriors governs de no forçar les coses, i per declaracions vistes i seguides al llarg dels darrers anys, no veig cap dels alcaldes que vulguin trencar la decisió dels seus veïns. Però, és que alguns d’aquests alcaldes ja han manifestat que pleguen i deixen pels seus successors, la responsabilitat de seguir demanant la comarca, o deixar-ho córrer. Trobo molt poc sensata la proposta de voler fer en 3 mesos el que no s’ha fet en 7 anys. Es més, la reacció pot ser clarament a la contra, fins i tot en aquells municipis que van votar a favor. Cal tenir en compte que ara mateix, una part del cens ha variat notablement, i no tinc clar que una nova consulta no modifiqués aquells resultats. Però és que repeteixo, el resultat fou de 8 a 5, però en els 8 ,hi havia gairebé 2 empats. Governar comporta conèixer bé el territori i atendre les seves sensibilitats. Si ara, ERC, per interessos electorals, a la vista que marxen alguns dels alcaldes més rellevants, se’n vol aprofitar i força les coses, potser es trobarà amb el territori i bona part del Parlament en contra. No sempre les consultes resolen problemes, a vegades en creen de nous.