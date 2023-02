ACUSAR A LA JUSTÍCIA, EN VEZ DE RECONOCER LOS HECHOS. Llevamos ya muchos años de batallas, por un relato que difumina la gravedad de los hechos promovidos por los independentistas, durante el largo proceso. Ya nada nos sorprende, ya nada se sustenta en la realidad. Digo esto, a la vista de las reacciones a la resolución del TS, en torno a las sentencias a los principales líderes, respecto a las penas de inhabilitación. Las mantiene a los que ocupaban cargos públicos. Lógico. Y las suspende, a los que no los ocupaban. Lógico. Pues bien, para los condenados, sus partidos y organizaciones afines, estamos ante una nueva muestra de “venganza judicial”, con una interpretación “torticera” de los cambios en el código penal, y están seguros que las instancias judiciales europeas les darán la razón. Ya adelanto, que cuando estas instancias se pronuncien, y lo hagan respetando la autonomía judicial española, dirán que España ha intervenido para vulnerar su inocencia. En fin, que llevan años de victoria, en victoria, hasta la derrota final. Si tenían ya preparado su retorno a la política activa, deberán posponerla a 2030 unos y a 2031, otros. Para quien no haya seguido, día a día, minuto a minuto, el largo y estrambótico proceso independentista se preguntará en base a qué fundamentos creían se iba a pronunciar el TS. Todos aspiraban, mejor dicho, estaban seguros que la modificación del código penal, les iba a eximir de las penas recibidas. ¿A qué viene esta creencia? Pues a minimizar los hechos, hasta convertirlos en simples pecados veniales. Es decir, simples desobediencias que podían merecer alguna regañina, pero nunca llevarles a juicio y menos acabar en la cárcel e inhabilitados durante un montón de años. Han querido vender que oponerse a decisiones y resoluciones del Tribunal Constitucional, son normales cuando los que cometen desobediencia, lo hacen por amor a la democracia. A la auténtica democracia, la que da voz y voto al pueblo en cualquier momento, en cualquier lugar y circunstancia. No extrañe a nadie que con semejantes ideas y consideraciones, esperasen convencer al TS de sus buenas intenciones. Al final, nadie ha perdido la vida, ni se han producido daños irreparables. Con semejantes planteamientos, asistimos a ataques constantes a todas las resoluciones judiciales y a interpretar las de la UE como favorables a sus tesis. Da igual que se pronuncien sobre un tema u otro, ellos siempre ganan porque consideran a los órganos de la UE, independientes y justos, nada que ver con los de la pérfida España que solo piensa en como amargarles la vida. ¿Quién les sigue? ¿Quién cree sus argumentos y mentiras? Es imposible dar cifras concretas, pero hay unos reductos de fanáticos que no dudan en aceptar cualquier argumento para darle credibilidad. Tienen aún potentes aliados en algunos medios de comunicación muy bien subvencionados por el gobierno catalán y TV3 continua haciéndoles el juego, en algunos de sus programas principales, con tertulianos claramente elegidos para vender el producto. Cierto es que las deserciones van aumentando y la ruptura entre ERC y Junts se ha hecho más y más virulenta, hasta llegar a la situación de claros adversarios. Y la proximidad de las elecciones municipales les obliga a incrementar sus diferencias, lo cual desanima y desorienta a los independentistas más tibios. Ahora, habrá que esperar los nuevos juicios al segundo nivel del gobierno, para ver cómo quedan los argumentos, y, finalmente las sentencias. Ya nadie asegura que no acaben en la cárcel. Los cambios pactados, no han dado los frutos deseados y todo apunta a sentencias duras. Será una nueva ocasión para repasar y repetir argumentos sobre la grave situación en que pusieron al país y no una simple desobediencia sobre un tema menor. Los daños causados han sido gravísimos y mucho más lo habrían sido, caso de no haber reaccionado, aplicando las medidas previstas en la Constitución. Que nadie lo olvide.