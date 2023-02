A JORDI CUIXART, QUI REPARARÀ ELS DANYS CAUSATS? Jordi Cuixart, ha comunicat al Tribunal Suprem el seu rebuig a la revisió de la sentència del procés per considerar que res repararà els danys causats. I jo li demano a Jordi Cuixart, qui repararà els danys causats als qui ens vam mantenir fidels als principis de la democràcia ? Ho dic perquè tant Òmnium com l’ANC, van ser protagonistes d’amplis dispositius contra els qui defensàvem el jurament fet, en tant que alcaldes, dels nostres Ajuntaments. Qui repararà els danys causats per presidents locals o comarcals, fent ús de tota mena d’intimidacions, pressions, concentracions, mobilitzacions i amenaces d’accions si no seguíem les directrius de les entitats independentistes, entre les quals, una de les més bel·ligerants era la que ell presidia? Com és que ell només es preocupa d’ell i no de tots els qui vam patir repressió per preservar la democràcia ? Com és que ell no hagi demanat perdó per tot el dany causat ? I sí, primer l’hauria de demanar als qui vam patir persecució , però tot seguit l’hauria de demanar als centenars de milers de persones que foren enganyades, amb falses promeses d’independència. Ara, ell i els qui com ell han estat encausats, només parlen dels seus problemes i acusen l’Estat de tota mena d’actuacions, titllades d’il·legals, però obliden els anys al capdavant d’entitats que van propiciar l’aïllament dels que no pensaven com ells. I no solament aïllament, també fortes pressions, als càrrecs institucionals rebels i a tot el seu entorn polític, professional i fins i tot familiar. Tots els protagonistes del procés, han oblidat els seus actes. NI han demanat perdó a uns, ni als altres. A uns perquè van impulsar la pressió i repressió, i a altres perquè els van enganyar fins extrems mai imaginats. Com podien prometre una independència en la que res havien previst ni organitzat ? Com podien imaginar la realització d’un suposat referèndum sense tenir cap eina legal que el fes possible? Com podien presentar-se davant l’opinió pública dient que estava tot a punt per a trencar amb Espanya ? I ara creu que fa una altra batalla, contra la pèrfida Espanya, i el seu braç executor, acusant a tort i a dret de formar part d’una conxorxa contra ell, com si fos un milhomes capaç de fer tremolar tot un país, i amb ell a desenes de milions de persones. No, no, tot va quedar clar, anys enrere, a la vista de la covardia dels principals impulsors del procés. Que encara ara vulguin vendre una noble lluita contra la Justícia, ja no s’ho creu ningú, oimés si aquest acusador viu , en la comoditat i llunyania de Suïssa. Si ell considera que ningú repararà els danys que li han causat, som milions els qui ens queixem dels danys causats per ell i tots els qui com ell van protagonitzar un procés avocat des del primer dia al més rotund fracàs. No esperi comprensió ni recolzament a les seves posicions perquè ni tant sols ha tingut la valentia de demanar perdó a tots els qui va enganyar.