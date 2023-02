UNIDOS CONTRA TODO LO ESPAÑOL. Pocas cosas, de unión, les quedan a los independentistas catalanes, que no sea su furibundo odio a todo lo español. Por si alguien lo dudaba solo tiene que observar y analizar el último brote, salido de la cumbre hispano – francesa del 19 de enero, en Barcelona. Por un lado, el presidente Aragonés, saludando deprisa y corriendo a los dos mandatarios y marchar, igual de rápido antes de que sonaran los himnos nacionales, no fuera le hiciesen la foto, en posición de firmes, escuchando el himno nacional. Por otro lado, a la falda de la montaña de Montjuïc, se concentraron unos 6.500 independentistas, para mostrar su fuerza y decir que “nada se ha acabado” que ellos siguen y seguirán batallando por la independencia. La lectura de carteles y pancartas explicitaban el título del artículo: unidos contra todo lo español, en sus múltiples variedades. Y es que en estos círculos, se consume una historia de España, muy concreta, totalmente inventada, hasta el punto de contradecir realidades, fácilmente comprobables. Pero, da igual, para quien quiere creer otras cosas no hay nada que hacer. Si para ellos las corridas de toros, son elemento esencial de la barbarie española, nadie les podrá contradecir explicando cuán importante eran en Cataluña, hasta el punto de tener dos plazas en Barcelona y haber tenido otras en ciudades tan, tan catalanas como Olot y Vic. Da igual no lo quieren creer. Todos los nacionalismos, y más los exacerbados, construyen una realidad propia y niegan la de los demás. Ellos son los avanzados, los más europeos, los más leídos y estudiados, los otros son atrasados. Todos los símbolos, todos los organismos, son repudiados, de aquí la negativa a poner la bandera española en edificios públicos, sean ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones… tampoco gustan los edificios, propiedad del Estado, sean comisarías, subdelegaciones, cuarteles, etc., puesto que en todos ellos ondea la bandera española. Y si está, es por pura obligación. Es lo que pasa en el Palau de la Generalitat, sede del gobierno catalán, o en el Parlamento de Cataluña, o en todas las comisarías de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana. Están por obligación, y en algunos casos, ni por obligación como podemos constatar en los cuarteles del cuerpo de bomberos. En resumen, las decisiones y resoluciones del gobierno de Pedro Sánchez, para apaciguar y normalizar la situación catalana, están siendo de gran importancia, pero hasta no llegue un cambio radical de gobierno en la Generalitat, no se podrá hablar de cambio de ciclo. Hay que recuperar la verdadera historia de España, en Cataluña. Sin edulcorar nada, pero también sin tergiversar nada. Los niños, los jóvenes tienen que conocer la historia común, tal cual. La objetividad, la verdad, irá corrigiendo las falsedades que circulan a diario por todo el territorio, hasta el punto de demonizar instituciones vitales para la convivencia y el buen gobierno. Elementos esenciales para desmontar falsedades, son la escuela, en todos sus grados, y por supuesto los medios de comunicación públicos. Todavía hoy, tenemos unos medios catalanes, absolutamente inaceptables. Más propensos a defender posiciones independentistas que realistas. No me gusta hablar de constitucionalistas. Los que defendemos la realidad, la legalidad, el cumplimiento íntegro de los derechos y deberes, plasmados en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, somos, simplemente demócratas. Nada más y nada menos. Y esto, en Cataluña, es difícil de hacer cumplir porque los independentistas han querido arrebatar los derechos generales para substituirlos por los suyos. En esta lucha, los demócratas estamos ganando, pero necesitamos la ayuda externa para afianzar todo lo recuperado. Y hemos recuperado muchísimo, y más que recuperaremos cuando veamos en la presidencia de la Generalitat a una persona como Salvador Illa que tiene claro cómo hay que actuar para desmontar la falsa realidad del independentismo.