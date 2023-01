UN IMMENS INCOMPLIMENT ! Amb l’arribada de la democràcia ( 1979), els nous representants municipals a la comarca del Berguedà, vam tenir clara la necessitat d’arribar a acords de país. Es a dir, de comarca. Fou així com amb l’aleshores alcalde de Berga, Jaume Farguell, després president de la Mancomunitat i del Consell Comarcal, i jo mateix en representació de Progrés del Berguedà i PSC, acordàrem pactes que permetessin resoldre els principals problemes i reptes d’aquesta comarca. Un d’essencial era resoldre el cul de sac, on ens trobàvem, cap al nord. I tant important, com aquest, substituir la vella carretera C-1411, per una nova via de quatre carrils, l’actual C-16, amb vocació europea, no en va és la E-9. Per un i altre repte, comptàvem amb la força de CiU i el PSC, i els resultats obtinguts foren raonablement positius, en aquests i en altres qüestions, igualment rellevants. El cul de sac, es va resoldre amb la construcció i posada en funcionament del Túnel del Cadí . La C-1411, començà a renovar-se, primer amb dos carrils i poc a poc amb el desdoblament de Manresa fins a Berga. Explicat així, pot semblar fàcil i ràpid. No ho fou. El resultat s’aconseguí després de múltiples reunions, pressions, debats en el Parlament, aplegament de forces molt diverses, entre les quals tots els alcaldes de l’Eix, fins i tot d’aquells que estaven més lluny, tant aquí, com a França. Entre la primera actuació i la darrera han transcorregut prop de 30 anys. De fet, la darrera està pendent, perquè la C-16, com autovia de 4 carrils, arriba a Berga, però no a Bagà ( Túnel del Cadí). Conscients de tancar les negociacions i pactes, vam aconseguir que el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, redactés el projecte i el presentés a la comarca. Era complicat, per l’orografia del terreny i lògicament car, molt car: 700 milions d’euros. Ja amb el nou Conseller del nou Govern, es van iniciar contactes per tirar endavant l’adjudicació i execució. El cost, era el principal problema, així com algun dels trams del traçat, de manera que en el transcurs de les negociacions va aparèixer la proposta de redactar un nou projecte, repartit en dues fases. En la primera: Berga- Cercs, continuaria l’autovia de 4 carrils, i d’aquest punt fins al Túnel, s’empraria un sistema , dit New Jersey, que funcionaria com una cremallera. Tindria 3 carrils, amb un de mòbil que permetria convertir en doble via, cap amunt o cap avall, en funció del volum de vehicles, en un sentit o altre. Aquest nou projecte suposava rebaixar el cost de 700 a 170 M. Presentat pel Conseller Damià Calvet, al gener de 2019, amb tots els detalls, se’ns prometé la seva prompta adjudicació i execució. Ara, 4 anys després, el PSC a la vista de la paràlisis i dels gravíssims col·lapses setmanals, exigeix al Govern el compliment dels compromisos acordats, i la resposta de l’actual Conseller d’ERC, és que el projecte està en fase de redacció i quan el tinguin ja decidiran quan dur-lo a terme. Sí, sí, heu llegit bé. Existia un projecte executiu, l’any 2019, que ara fan una altra vegada !!! Increïble !!! Un immens incompliment, com per exigir la mobilització dels alcaldes de les comarques del Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell.