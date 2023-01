INCREIBLE ENGANY O DESGAVELL TOTAL , EN EL DEPARTAMENT DE TERRITORI, DE LA GENERALITAT. DAMIÀ CALVET, PRESENTA EL 2019, UN PROJECTE QUE EL NOU CONSELLER DIU S’ESTÀ REDACTANT, A DIA D’AVUI. Cansats i preocupats per l’elevada accidentalitat, i els constants col·lapses en el tram, pendent de desdoblar de la C-16 catalana, E-9, europea, entre Berga i Bagà ( Túnel del Cadí), els socialistes berguedans, vam demanar al diputat Cristòfol Gimeno, presentés una petició oficial, via Parlament de Catalunya, per tenir constància de, en quin moment es trobava la tramitació de la convocatòria, per a l’adjudicació del desdoblament. Acabem de rebre resposta del Conseller de Territori, Julià Fernández Olivares, en la qual s’afirma que “el projecte constructiu Eix del Llobregat. Desdoblament de la C-16, del PK 96,500 al 102,500. Implantació d’un tercer carril reversible, del PK 102,500 al 117,300. Berga – Bagà, està actualment en redacció. El tram Berga – Cercs, està inclòs en el projecte esmentat. Un cop s’aprovi el projecte, es podrà licitar les obres, en funció d la disponibilitat pressupostària”. En documentació annexa, adjuntem la pregunta i resposta del Conseller, així com la nota de premsa de Presidència de la Generalitat, corresponent al dia 9 de gener de 2019, en la qual l’aleshores Conseller Damià Calvet, presentava el projecte de desdoblament de la C-16, en el tram esmentat als alcaldes, alcaldesses i consell comarcal del Berguedà. O estem davant un immens engany, o la Conselleria de Territori té un desgavell total, o el Govern de la Generalitat menteix. O tot alhora. Es increïble que una obra prioritària de país, es trobi en aquests circumstàncies. Havíem acordat i pactat, amb el Govern, el canvi del projecte de desdoblament complert, per un altre tipus, molt més barat. El primer costava 700 milions. El segon 178 M. Una immensa diferència que la comarca va acceptar a canvi de celeritat en l’adjudicació i execució de les obres. Ara, just 4 anys després, se’ns diu que el projecte executiu s’està redactant, i que quan el tinguin, el posaran a la llista d’obres a fer, en funció de la disponibilitat pressupostària, que podria ser d’aquí 4, 8 o 10 anys. De fet, en aquest 2023, no hi ha cap partida. Per aquest motiu, el PSC ha presentat una esmena, però sense projecte, no pot prosperar. Estem davant, d’una situació d’ especial gravetat. Després d’anys de peticions, exigències i negociacions entre els representants de la comarca del Berguedà i el Departament de Territori ( abans dit de Política Territorial i Obres Públiques), comprovem els enganys, falsedats i flagrants incompliments dels acords signats. Qui se’n fa responsable ? Com donar compliment a les decisions preses? No n’hi ha prou amb denunciar i exigir responsabilitats. El Govern ha de respondre, des del més alt nivell, reparar el dany causat i posar en via d’urgència aquest tram. Esperem la reacció i recolzament de les institucions, organismes i entitats de la comarca del Berguedà, però també de les de la Cerdanya, puix que els efectes perniciosos de la situació actual, afecten per igual una i altra banda del Túnel del Cadí. Berguedà, 16 de gener de 2023 OFICINA D’INFORMACIÓ DEL PSC , A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ.