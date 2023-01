ELPSC HA DE MANTENIR-SE FERM EN LES SEVES EXIGÈNCIES. La negociació dels pressupostos de la Generalitat, ha entrat en una fase de paràlisis, per la incomprensible ineptitud d’ERC, de negociar primer amb els Comuns, creient que podien blindar aquell acord, malgrat tenir només 41 diputats, entre tots. Després ,ha comès altres errors, impropis d’un equip de govern, com titllar el PSC de xantatgista, o pretendre forçar una intervenció de Pedro Sánchez o el PSOE, per sotmetre el PSC. No han après res dels darrers 40 anys, en els quals el PSC sempre ha demostrat que és un partit, amb vida pròpia, capaç de resistir propostes, pressions i exigències. Som cosins germans amb el PSOE, però sempre ens hem respectat i preservat les àrees de decisió. La negociació dels pressupostos de la Generalitat, està en mans de Salvador Illa, per acord i decisió dels òrgans del partit socialista de Catalunya, i ningú impedirà que avancin segons els termes decidits pel partit. I sorprenen les crítiques d’ERC a que el PSC, aprofiti la negociació dels pressupostos per a parlar de 3 grans projectes de país. Es fa ara i aquí, però és que s’ha fet sempre, tant aquí com allà. I l’acord no va només dels 3 grans projectes: Hard Rock, Ampliació aeroport i B-40, sinó d’altres partides importants del pressupost que son vitals per a reforçar la sanitat, l’educació i els serveis socials, a més d’evitar despeses inútils com les que representa l’Acció Exterior del Govern. En resum, que ningú dubti del ple recolzament de tot el partit, a les negociacions del pressupost, fins el punt de preferir no tenir-ne que modificar la proposta presentada. Si ERC no és capaç de negociar i facilitar l’acord, que el vagi a buscar amb uns altres, i sinó que plegui i convoqui eleccions. Berguedà, 25 de febrer de 2023