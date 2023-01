EL INDEPENDENTISMO IRREDENTO. Si alguien tenía alguna duda sobre el fin del “procès”, ha quedado demostrado, en el pulso que más de 30 partidos, organizaciones y entidades habían decidido echar, al gobierno central, aprovechando la cumbre hispano – francesa, del jueves 19. Al final, solo 6.500 asistentes, generosamente contados, con abucheos e insultos al presidente de ERC, Oriol Junqueras, incluidos. Una muestra más de como los movimientos populistas se van contrayendo y radicalizando, hasta quedar los más puros, los más hiperventilados. Son estos los que pueden acusar de “botifler”, término similar a traidor, a los otros. Este era el término, repetidamente usado, para todos los que nos mantuvimos fieles a la legalidad. Puesto que no estábamos con ellos, estábamos, en contra. Y si ellos representaban los ideales del pueblo, los que no los defendían, habíamos de ser traidores a la fuerza. O sea “botiflers”. A la vista del encuentro, y sus resultados, fue un gran acierto, por parte de Pedro Sánchez, de elegir Barcelona como punto de reunión. La excusa del proyecto de gasoducto Barcelona – Marsella ( H2Med), ha servido para crear un eje París – Madrid, de gran relevancia para contrapesar la fuerza de otros Estados, a nivel de UE. Movilizar 20 Ministros (diez por cada país), es cosa excepcional, y pasarán a ser habituales los despachos entre unos y otros, en una u otra capital. Desde todos los puntos de vista, la cumbre ha sido un éxito. Y para siempre, llevará el nombre de Barcelona, la firma de este Tratado de amistad. Vuelvo ahora al principio, para exponer la necesidad de cambios relevantes en las instituciones catalanas, para evitar la parálisis de muchas de ellas, y dejar de hacer el ridículo. La reacción a las palabras del presidente Sánchez y del Ministro Bolaños, ha sido más propia de niños que de personas adultas. Han querido demostrar con hechos que el procès estaba vivo, y se han encontrado con un rotundo fracaso. Otro más y ya llevan muchos que se van acumulando, hasta que alguien diga “basta”. Había dudas sobre el poder real de los partidos: ERC, Junts, CUP, para movilizar a sus militantes y votantes. También se quería saber a cuántos animarían ANC, Ómnium, Consell per la república, y una veintena de otros grupos y grupúsculos. Al final, ha quedado claro que la desunión vivida en la última Diada (11 de septiembre) se ha hecho más profunda y ya nadie puede presumir de mover multitudes. Esta concentración- movilización ha sido una de las más irrelevantes en muchos años, y al final se han visto más agrupaciones de persones que realmente una concentración compacta. Se convocó pretendiendo agrupar y unificar al independentismo, y lo que se ha conseguido es mostrar sus diferencias y contradicciones. Un auténtico “tiro por la culata” o un “tiro en el pie”. Tardarán en proponer nuevas concentraciones y movilizaciones. Guste o no, hay que felicitar de nuevo a Pedro Sánchez por su visión y actuación en Cataluña. Ya era hora que alguien entendiera cómo apaciguar y normalizar las relaciones del Estado con Cataluña.