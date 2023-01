DE BILINGUES, A TRILINGUES. Para algunos, la existencia de dos lenguas en Cataluña, es un problema, y quisieran resolverlo arrinconando, una de las dos. Es la guerra que vemos entre unos y otros, con el resultado de denuncias, quejas, ataques, conflictos entre padres y profesores, entre profesores y alumnos, o de todos contra todos. El conflicto puede parecer, apocalíptico, pero no lo es. Ni tanto, ni tan poco. Hay problemas, hay conflictos, pero la mayoría se resuelven dentro de la comunidad educativa. Ahora bien, si se alarga la falta de claridad y decisión por parte del Gobierno catalán, sí se puede incrementar la conflictividad y poner en peligro el sistema educativo, tal como se planteó y pactó 40 años atrás. En aquel momento, o ahora mismo, partimos de la realidad de la existencia de dos lenguas maternas (catalán y castellano), repartidas de forma muy desigual, en función de los territorios (municipios y comarcas). Simplemente recuerdo que Cataluña tiene 947 municipios y 42 comarcas. El sistema pactado, con buenos resultados, ha sido el inclusivo, mediante el cual todos los niños/niñas son escolarizados en una misma escuela, en una misma aula, sea cual sea su lengua materna. Y si antes hablábamos de catalán y castellano, ahora debemos añadir, 20, 30 o 40 otras lenguas, propias de los contingentes de inmigración que han llegado en los últimos años. El sistema, con los refuerzos debidos, aguanta. Hay que ampliarlo, por supuesto, pero los resultados son positivos. Lo que ha producido inseguridad y daños, han sido las posiciones reduccionistas de los independentistas cuando han pretendido considerar el catalán como idioma básico, y el castellano, solo curricular. Una especie de protagonismo para uno, y actor secundario para el otro. Conflicto abierto, conflicto seguro. A posiciones extremas, respuestas extremas. Peticiones de ampliación de enseñanza de una lengua, sobre la otra, demandas judiciales, imposición de sentencias, etc., etc. Todo muy politizado, olvidando los objetivos que debe conseguir la escuela. Dejando aparte, los contenidos generales, para centrarme solo en la lengua o lenguas, queda claro, al menos para mí y para centenares de miles de familias, que al final de los estudios obligatorios, todos los jóvenes deberían dominar las dos lenguas: catalán y castellano. Y dominar significa, hablar, escribir, comprender y expresarse perfectamente, en una y otra. No en una u otra. En las dos. Es decir, ser bilingües. Y ya no solo esto. La nueva realidad mundial, impone el conocimiento profundo, de una tercera lengua, devenida universal: el inglés. Así pues, debemos dejar el bilingüismo para ser trilingües. Solo así nuestros jóvenes tendrán unas oportunidades, aquí y fuera de aquí como para alcanzar objetivos soñados. Los sueños se pueden hacer realidad. Si éste es el objetivo, hay que dosificar el uso y aprendizaje de las 3 lenguas, a lo largo y ancho de los estudios primarios y secundarios. Y no hay otra vía que la de la inmersión para llegar al dominio de un idioma. Es decir, los alumnos no solo deben estudiar el idioma, sino vivirlo. Esto requiere estudiarlo y luego hacerlo servir en materias troncales. Ello obliga a tener maestros y profesores debidamente preparados y titulados para hacerlo posible. Y sino traer o atraer profesores de otros países para impartir materias en su idioma materno. Sea cual sea la solución, todos los alumnos deben aprender un idioma, y luego utilizarlo cada día hasta llegar a su pleno dominio. En esto consiste la inmersión. Y nadie me diga que dominar 3 idiomas, hablando de Cataluña, es un objetivo imposible. En absoluto. Es más considero se pueden dominar 3 o 4, y comprender y defenderse en uno o dos más, sin necesidad de ser un genio. En mi caso personal, aprendí 4 idiomas con el método de inmersión y otros dos con el método tradicional, más lento y menos activo. Ahora mismo, estoy recuperando el ruso, aprendido en mi juventud, para mi simple gozo personal. Pero, ahí fuera, hay grandes oportunidades si además de un oficio, profesión o títulos universitarios, se posee el bagaje de tener dos idiomas universales como son el castellano y el inglés, y le añadimos el catalán como propio de la comunidad donde hacemos vida y trabajo. Que nadie perturbe la paz escolar imponiendo cuotas, porque han de ser los claustros escolares los que decidan la intensidad de cada lengua, en función de la existencia vivencial de cada escolar. El objetivo a cumplir, pasar del bilingüismo al trilingüísmo.