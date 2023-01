CONTRADICCIONES Y ENGAÑOS DE ERC. A nadie extrañe la huida hacia delante de ERC, pidiendo un imposible, como la convocatoria de un referéndum de autodeterminación (independencia). Son conscientes de la inviabilidad, pero de cara a la galería, necesitan vender una propuesta como ésta, a las puertas de la segunda parte de su congreso interno. Y es que las aguas internas bajan turbulentas, a pesar de querer aparentar lo contrario. Veamos algunas cifras. El partido dice tener unos 8.000 militantes, pero en la primera parte del congreso, donde se eligieron los órganos de gobierno, solo votó telemáticamente un 50,2%. Es decir, la nueva dirección obtuvo 3.747 votos a favor, y 562 en blanco. En total se emitieron 4.309 votos. Un 7% menos que en el congreso anterior, en el cual, votó un 57%. ¿Qué indican estas cifras? O un gran descontento, o un censo electoral ficticio. O las dos cosas, a la vez, situación por la que me inclino personalmente. Así, pues, ERC hace las cosas al revés. Primero se aseguran los cargos internos, y luego, a finales de febrero debatirán y aprobarán los documentos estratégicos. Otra sorprendente curiosidad es que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, es un mando de tercera fila. Por encima de él tiene a la fugitiva Marta Rovira, que ocupa la secretaría de organización y a Oriol Junqueras, como presidente. Aragonés es un simple coordinador nacional. Ni más ni menos. Hay que tener en cuenta esta situación para comprender algunas disfunciones y contradicciones entre Govern y partido. A nivel interno existe también un fuerte malestar entre los alcaldes y concejales por la poca atención que han recibido, en estos últimos cuatro años. Han tenido pocas ayudas y pocos cambios en temas estratégicos, como mejora de vías locales, cambios legislativos en urbanismo, deficiente sanidad, desastrosa educación, problemática seguridad, etc. Fruto de este conjunto de factores, la dirección de ERC necesita un revulsivo para presentarse a la segunda parte del congreso con algo importante. Recuperar los titulares, plantar cara a Junts, demostrar su coherencia, ante la independencia. En resumen, sacar pecho para cerrar el congreso sin una revuelta. De aquí, recuperar la idea de un referéndum, y vender como posible una negociación como la de la sedición y la malversación. De hecho con esta tercera consulta, echan por tierra una idea muy querida por el independentismo: la del mandato del 1-O. Es decir, después de la consulta del 9 –N, se convocó la del 1-O, como la definitiva. ¿Para qué proponer otra? Esta contradicción es motivo de burla y controversia con las otras fuerzas independentistas que acusan ERC de no seguir las directrices comunes. En fin, nadie toma en serio esta propuesta porque todos somos conscientes que es de uso interno. Un simple anuncio para contentar la parroquia y llegar al congreso con una pieza en la mano. El problema es que ERC va acumulando contradicciones, y se adentra en el campo de los engaños, evidentes. En materia de contradicciones está la primera propuesta de Aragonés de apostar por un sistema de claridad, a imagen y semejanza de Canadá. Lo dijo en el Parlament. Al cabo de unos días, otra parte de la dirección se sacó de la manga, la vía de Montenegro, según la cual, todo territorio puede independizarse si vota un mínimo del 50% del censo, y el sí consigue superar el 55%. Y ya está, aquí paz y allá gloria. En cualquier momento podemos asistir a otro cambio porque en ERC hay cerebros pensantes, fuera de serie, como pudimos comprobar en pleno proceso independentista. Algunos venden que todo depende de Pedro Sánchez. Si él quiere, puede. No quieren estudiar los fundamentos de la Constitución para saber que aunque él quisiera, no podría, puesto que una decisión como esta solo sería factible con el voto de las Cortes Generales (Congreso y Senado) por dos tercios. Además de otros requisitos tan evidentes como que el cuerpo electoral sería el de España entera y no una parte. Pero hay solución para todo en ERC. Si España no quiere, la UE, lo impone. Y punto final. Todo tiene solución. Tampoco quieren saber la imposibilidad de una intromisión de la UE en un tema como la vulneración de la Constitución. Da igual, consideran que sus bases, y sus cargos orgánicos e institucionales no necesitan más detalles que los que ellos están dispuestos a dar. Así estamos, así están. Humo para la segunda parte del congreso, a semanas de la convocatoria de elecciones municipales. Necesitan carbón para la máquina, a sabiendas que los más fanáticos se creen cualquier engaño. Allá ellos con sus castillos en el aire. Lo que toca es hacer los preparativos para enviarlos a la oposición. En esto, estamos, a nivel de PSC.