C-16 – SORPRENENT SOLEDAT. Ja no son taps de caps de setmana, sinó col•lapses constants en tots els caps de setmana i festes de l’any. Parlo de la C-16, en el tram pendent de desdoblar: Berga – Bagà ( Túnel del Cadí). Un any més, ha hagut de ser el diputat Cristòfol Gimeno (PSC), l’encarregat de presentar una esmena als pressupostos de la Generalitat, per incloure una partida per dur-ho a terme. Com pot ser que altres partits, de govern o oposició, no aportin les seves esmenes per a donar compliment a un compromís de 10 anys enrere ? Sí, sí, parlem d’una promesa, reiteradament desatesa, per cada nou Govern de la Generalitat. Primer, se’ns va prometre un desdoblament de dalt a baix, després un desdoblament complert fins a Cercs, i d’aquí amunt el sistema seria de tres carrils, dos d’ells reversibles, per a poder funcionar com a doble , de pujada o baixada, en funció de la necessitat. Amb un gran desplegament de mitjans audiovisuals, l’aleshores conseller Damià Calvet, va presentar el nou projecte, amb la promesa d’una execució imminent. Han passat els anys, han canviat el conseller, ha canviat el Govern, i tot està igual que 12 anys enrere. Igual no, molt pitjor perquè el volum de trànsit va augmentant fins el punt de superar tots els caps de setmana una IMD superior als 20.000 vehicles. En uns temps en que advoquem per l’estalvi energètic, per la reducció de la contaminació i per l’estalvi econòmic, comprovem els milers de vehicles retinguts durant hores, en tot el tram berguedà i cerdà, amb el que suposa de despesa en combustible i augment de la contaminació, i amb el sobre cost per part de la Generalitat, de posar i treure cons, en els trams lents, per evitar nous taps, interns. Es incomprensible l’atonia de la societat berguedana, i també de la cerdana, davant aquesta situació. La C-16, és la E-9 europea. No pot ser autovia en una part del tram, i carretera normal i corrent, en un altre tram. Sempre hem parlat i hem acordat, la conversió en autovia del tram pendent, perquè no s’ha dut a terme ? Perquè s’actua en altres territoris, i no en aquest ? Perquè no hi ha una acció de consens, per exigir la solució al tema ? Tots els països, tots els governs, han de tenir clares les prioritats, en matèria d’infraestructures, equipaments i serveis, oimés si com és el cas uneixen comarques i alhora nacions. La llarga lluita per aconseguir canviar la vella C-1411, per la nova C-16, comportava la condició d’autovia de dalt a baix. No deixar-la mutilada en una part important. Pertoca posar sobre la taula aquest tema, com una de les prioritats, ja no de la comarca, sinó del país. Es que no hem vist els darrers accidents, és que no veiem milers de vehicles aturats, setmana rere setmana? Els governs son per resoldre problemes, i aquí en tenim un de molt important. Sabem de l’elevat cost, però també hem donat temps, més que de sobres a obtenir el degut finançament. Hem esperat 12 anys, ja no podem esperar més. Vull recordar que els alcaldes vam acceptar el canvi d’un projecte de desdoblament, pur i dur, per un nou sistema molt menys costós, però, a canvi de seguretat i rapidesa. Nosaltres vam complir, el Govern de la Generalitat, no ho ha fet.