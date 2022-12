SIN MODELOS A SEGUIR. La reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, sobre si Escocia podía convocar un nuevo referéndum de independencia, ha dejado claro que solo el Gobierno británico y su Parlamento tienen esta facultad. Ningún territorio puede ejercerla sino dispone de la autorización pertinente. En la sentencia hay otra aclaración de gran interés para los que vivimos en Cataluña, y es que no existe el derecho de autodeterminación en ningún país de la UE. Es decir, este derecho se entiende solo para aquellos países que han sido o todavía son colonias, pero no para territorios internos de países democráticos. Si alguien tenía alguna duda, ya no la puede tener, aunque nada es definitivo en el mundo independentista. Han dicho y repetido centenares de veces el derecho a la autodeterminación, entendiéndolo como permanente y universal. En fin, no hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere oír, pero lo cierto es que esta sentencia supone un mazazo para los independentistas catalanes. Y llega en el momento justo para dejar de ser modelo a seguir. Años atrás el modelo era Quebec, y muchos lo ponían como ejemplo de cómo conseguir la independencia. Después de los referéndums i de la “ley de claridad” se ha visto que aquel modelo nada tiene que ver con la realidad catalana y española. Punto final. Quedaba la esperanza escocesa, imaginando dos vías. Una, en que el Tribunal Supremo daba la razón a Escocia, y otra, la de desobedecer la sentencia y convocar referéndum. Esto en Escocia es impensable. Son demócratas de hechos y derechos. Nunca darán un paso en esa dirección como ya ha dejado claro su presidenta. La salida que le ha dado, es una tímida protesta y proponer que las próximas elecciones generales sean plebiscitarias, en el sentido que la gente vote a favor del partido que busca la independencia. En fin, algo tenía que decir, pero poner adjetivo a unas elecciones, queda bien para la parroquia propia, pero no deja de ser un brindis al sol. Así pues, volviendo a casa, los dos modelos a seguir han fracasado. Ni Cataluña es Quebec, ni Escocia. Ni podemos imaginar un nuevo embate similar al de 2017, porque duraría 24 horas escasas. Activar el artículo 155 es cuestión de horas, y ya se vio que, de resistencia, muy poca, por decir, ninguna. Visto lo visto, hay que esperar la digestión de esta realidad por parte de las entidades y partidos independentistas, pero no es imaginable volver a las andadas, porque saben no les seguirá nadie, o simplemente unos pocos hiperventilados. Con más o menos convicción tienen que aceptar la realidad y adaptarse a ella. De hecho, ERC, está en lo que tanto criticó de CiU: la política del “peix en el cove”. La política de conseguir los mejores dividendos del Gobierno central, para venderlo como grandes éxitos en Cataluña. Muchos creen que es una táctica a corto plazo y lo que realmente buscan es preparar un nuevo embate cuando sean más fuertes. Tengan o no esto en mente, lo cierto es que están inmersos en el cumplimiento de la ley y en ejercer las competencias del Estatuto de Autonomía vigente. Ni más ni menos. De hecho, hay mucho camino por recorrer y mientras se ocupan de la gobernanza olvidan movilizaciones y embates que nada consiguen, pero alteran la vida cotidiana. Hay que remarcar las inteligentes decisiones del Gobierno central, a nivel de pactos presupuestarios y modificación del código penal, que ha permitido rebajar tensiones y desmontar creencias sobre la imposibilidad de un franco diálogo entre los dos gobiernos. La pelota, ahora está en el campo de ERC, en Cataluña. Ya no tiene ninguna excusa para no mover ficha. Debe pactar los presupuestos y acordar la ruta del Parlamento. Vistas las posiciones de Junts, no le queda otro remedio que pensar en el PSC como partido fiable. Veremos si se atreven o no, pero de ello depende continuar la legislatura o convocar elecciones.