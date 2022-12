NOTA PREMSA – EL PSC I EL BERGUEDÀ. En la proposta de pressupostos de la Generalitat per a 2023, el Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar, hi ha inclòs grans temes que des del PSC al Berguedà, havíem proposat. 1.- Desdoblament C-16, Berga – Bagà ( Túnel del Cadí). Una promesa feta 10 anys enrere, incomplerta, any rere any, malgrat els col·lapses setmanals. 2.- Completar el Polígon Comarcal d’Olvan. Tenim empreses interessades en instal·lar-se a la comarca. No té cap lògica no haver acabat el polígon comarcal, començat 12 anys enrere. 3.- Renovació C-26, tram Navès – Avià – Berga- Borredà. El tram Berga – Vilada – Borredà ja disposa de projecte executiu, i un compromís del Govern, assumit 10 anys enrere. 4.- Acabar el tram pendent de la C-154, entre Gironella i Prats de Lluçanès. Va quedar pendent en el seu moment, per discrepàncies de traçat. Ara, toca acabar-la. 5.- Estudiar el possible allargament del tren – tram, a Sallent, fins a Berga. 6.- Garantir i millorar el servei de salut, en el sector més sensible i abandonat pel Govern. El de l’assistència primària. Fonamental per a tots els municipis de la comarca. Berga, 29 de desembre de 2022.