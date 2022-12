EL DEPARTAMENT DE SALUT INCOMPLEIX UNA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT I FALSEJA LES DADES. La Comissió de Salut del Parlament, en data 2 de juny d’enguany ( 2022), va aprovar una Proposta de Resolució del Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar ( RE 380/XIV) , mitjançant la qual s’instava el Govern a mantenir el servei d’atenció primària als consultoris de l’Alt Berguedà, durant els mesos d’estiu. En resposta del Conseller de Salut , Manel Balcells, a la Mesa del Parlament de data 7/XII/22, RE 78829, es donen unes dades de servei COMPLETAMENT IRREALS, INEXISTENTS, I PER TANT FALSEJADES. D’entrada només parla del servei a una part dels municipis de l’Alt Berguedà, no de la totalitat, puix que deixa els municipis de Vilada- Borredà- Castell de l’Areny i Sant Jaume de Frontanyà, fora . Però, si ens atenem a les dades d’horaris, poble per poble, i professionals mèdics, infermeres, administratius i especialistes, DETALLEN ELS QUE HAURIEN DE TENIR, PERÒ EN CAP CAS, ELS QUE HAN TINGUT. Animem, els mitjans de comunicació a contrastar les dades de la resposta del Conseller, amb els alcaldes de l’Alt Berguedà. Podran comprovar que res del que s’hi afirma ha estat funcionant, aquest estiu passat. Es més, en molts casos, alguns dels consultoris han estat tancats durant setmanes, sense disposar de servei mèdic, i en alguns casos ni tant sols d’infermeria. Considerem molt greu que la resposta de compliment a una Resolució del Parlament, vingui signada pel Conseller de Salut, sense haver contrastat les dades amb els responsables territorials de l’ICS. Només consultant els retalls de premsa, es pot comprovar el no compliment de la Resolució 380/XIV del Parlament de Catalunya. Una prova més del menyspreu d’alguna Conselleria, envers la màxima institució del país. Manresa, 15 de desembre de 2022. OFICINA DE COMUNICACIÓ – FEDERACIÓ XI DEL PSC.