GRITOS E INSULTOS COMO ARGUMENTOS. Pocas semanas atrás, tuve ocasión de escuchar, en vivo y en directo, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, lamentar el duro papel que le toca asumir, en la mayoría de plenos. A la vista de los dos o tres últimos, el clima irá en aumento. No hay ninguna voluntad de rebajar tensión ni sustituir argumentos, por gritos e insultos. Al contrario. Tanto dentro del PP como de Ciudadanos, han debido valorar que la estrategia de VOX, le permite estar en las primeras páginas, y deben creer mejor salir en primera que en tercera o cuarta, aunque sea a base de mamporros y barbaridades. En mi paso por un Parlamento, en este caso el de Cataluña, los diputados tienden a contaminarse o a copiar lo que hacen otros, si les da buen resultado. Lo lógico y adecuado sería copiar lo positivo, pero los tiempos han cambiado mucho y ahora hay una carrera para situarse en primera línea, para así contar con las simpatías de la Dirección. Esto supone, buenas perspectivas de repetir en el cargo, y cuando un diputado solo aspira a repetir, es capaz de hacer lo inimaginable. Así pues, no sorprende que cualquier miembro de VOX salga a lanzar improperios. Cuantos más mejor, y cuanto más los grite, más méritos obtendrá. El día que alguien estudie y valore las barbaridades que se dicen, se dará cuenta que para ello ni tan solo hace falta tiempo ni preparación. Se llenan dos o tres folios con las horteradas y las falsedades habituales, y ya está. Todo lo contrario a lo que debería ser una intervención parlamentaria. Esto no sería lo grave si no hubiera contaminado a otros grupos, especialmente al PP i Ciudadanos. Lo que queda, es algún pequeñísimo grupo que debe hacer méritos para ser absorbido por uno mayor. La llegada de Núñez Feijoo, parecía aportaría seriedad y serenidad, para ser visto como “hombre de Estado”. En absoluto, si ésta era su intención, la perdió en cuatro semanas. A día de hoy su partido se va pareciendo más y más a VOX. Es más, y es lógico, si no quieren ser tapados por sus exabruptos, tienen que ser capaces de aumentarlos y como tienen mayor representación tienen más ocasiones para hacerlo. Y no pierden ni una. Sea quien sea el interviniente, el manual del nuevo / viejo PP, consiste en propinar el primer golpe. Cuanto más fuerte, más exagerado, más contundente, mejor que mejor, de inmediato verá como toda la claca popular se pone a aplaudir y si hace falta, incluso se levanta para mostrar el entusiasmo. No importa lo que se diga, lo vital es cómo se dice, y cómo se grita. El resto da igual. Estamos pues, ante un final de legislatura largo y complicado porque requiere nervios de acero por parte de todos los miembros del gobierno y evitar caer en la tentación de respuestas similares. En absoluto. Sí, ya sé que es fácil decirlo y complicado cumplirlo, pero nada hay tan eficaz como la tranquilidad, la ironía y la respuesta serena, mirando de frente a toda la bancada de la derecha y ultraderecha. Seguramente todos los portavoces socialistas y de los grupos que lo apoyan, deberán seguir cursos de yoga, meditación, talleres de paz interior y serenidad a toda costa. Es la mejor estrategia. Diría la única o la más eficiente, porque de cara al ciudadano medio, ver serenidad y contención en todas las intervenciones del gobierno y los partidos que lo sustentan, desarma todos los ataques. Lo he probado en carne propia, y lo he visto practicar a compañeros, a lo largo de cuatro legislaturas en el Parlamento de Cataluña, y los resultados fueron espléndidos. Cierto es que la distancia es abismal con lo que vemos, día tras día, a nivel nacional, pero hay que poner ganas y una inmensa paciencia para desarmar a estos contrincantes. También todo lo visto y escuchado demuestra el muy bajo nivel de preparación, oratoria y trabajo de unos diputados más dispuestos a lanzar barbaridades que no a buscar argumentos sólidos en contra. Estoy seguro que esto pasará factura, a nivel electoral. Tener energúmenos en algunos gobiernos o en los parlamentos, nunca puede acabar bien.