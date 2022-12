ELS AJUNTAMENTS I LES NOVES REALITATS. A punt d’arribar als 44 anys de democràcia municipal, els ajuntaments , sobretot dels pobles petits ( 600 sobre un total de 947) es troben amb realitats no imaginades ni previstes anys enrere. I si una cosa ha de fer un ajuntament, és adaptar-se a les noves realitats, i actuar en conseqüència. Quan vam entrar a l’abril del 79, en els ajuntaments, la majoria queien a trossos, amb infraestructures, equipaments i serveis, inexistents o tant atrotinats que no eren suficients ni fiables. Es va haver de posar en marxa, un munt d’actuacions, per disposar del més necessari. Però, amb els anys, el més necessari va anar variant , de manera que les competències municipals es van ampliar i adaptar a la realitat. Lògic. I malament el que no ho hagi fet. Be, doncs, ara la realitat ens posa davant problemes molt diferents ,difícils d’entomar, i encara més de resoldre. Veiem-ne alguns. La progressiva pèrdua d’habitants, fa que molts serveis bàsics corrin el perill de perdre’s. Prou que ho hem vist, amb la desaparició de totes les oficines bancàries, caixers automàtics inclosos. Però, ara ens perillen les escoles, els consultoris mèdics, els comerços, bars i restaurants. Fins i tot els serveis religiosos. Tot el que manté que un poble, sigui poble. Ja fa temps que a nivell d’escoles, alguns ajuntaments van optar per crear cicles infantils ( 0 a 3 anys) com a via per evitar que els pares portessin els nens a un altre poble més gran, on oferien aquest servei, i així evitar perdre’ls a l’escola. Els costos han estat elevats, perquè bona part han anat a càrrec dels ajuntaments, amb ajuts de Diputació Barcelona, i ara sembla que la Generalitat se’n farà càrrec, en bona part. Aquesta iniciativa demostra el que deia a principi. Els ajuntaments han de fer tot allò que eviti perdre habitants i serveis. Doncs bé, el proper mandat que començarà el juny de l’any vinent, obligarà a emprendre iniciatives de caire empresarial. Estem en un moment molt delicat perquè els botiguers i comerciants de tota la vida, arriben a la jubilació i molts d’ells no tenen relleu. Sigui per falta de descendència, sigui perquè els fills no han volgut continuar la tradició. Es van tancant les poques botigues, i amb elles, els bars i restaurants, posant en perill, la vida de sempre. Quan en un poble no queda cap botiga, cap bar ni restaurant, es tanca una part de la història, i en comença una altra de molt, molt diferent, amb el perill d’acabar sense activitat i sense vida. Què fer, per aturar aquesta dinàmica ? Al meu entendre s’han de modificar algunes lleis i resoldre alguns inconvenients, per facilitar als ajuntaments actuacions en el mercat immobiliari i en el comercial. Els ajuntaments han d’obtenir ajuts, de les institucions superiors, per a poder comprar cases velles i rehabilitar-les , per així disposar d’habitatges de lloguer, en aquells pobles on en falti. Han de poder comprar i rehabilitar velles botigues , comerços, bars i restaurants, per a posar-los al dia, i oferir-los en règim de lloguer, a persones adients. No serà fàcil trobar, “les persones adients”, però si no es fan operacions d’aquests tipus, la majoria de pobles petits, passaran a la història. S’aniran ensopint i deshabitant fins quedar en els óssos. De fet, ho podem constatar ja en més d’un centenar, dels sis-cents existents. No ens podem conformar amb les dinàmiques actuals, ni pensar en la incapacitat per a fer-hi front. Pot retornar la vida en molts pobles si la gent hi troba uns al·licients que han perdut. Hi ha paisatge, hi ha pau i tranquil·litat, monuments visitables, caminades a fer, noves tecnologies,....toca completar serveis bàsics per fer-hi estada. En els anys del Tripartit es va tirar endavant un Pla de Barris, que va tenir un ampli i important recorregut a l’hora de rehabilitar i posar al dia, multitud de barris degradats, de les ciutats de Catalunya. Doncs, bé, ara toca un Pla de Recuperació de Pobles Petits, amb ajuts que permetin als ajuntaments entrar en el mercat immobiliari i comercial. Aquest Pla pot permetre evitar la caiguda de velles edificacions, rehabilitar-les per destinar-les a habitatge de lloguer, i en els baixos, facilitar el retorn d’alguna botiga, comerç, bar o restaurant. Segur que joves cansats de la vida urbana, poden trobar atractives aquestes feines en el medi rural. O passivitat i resignació, o revolta contra aquesta dinàmica per superar-la. Aquest és un dels grans reptes del proper mandat, en la majoria dels pobles petits de Catalunya. Dels nous alcaldes i equips de govern, en dependrà la solució.