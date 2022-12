EL PELIGRO POPULAR Todo lo sucedido los últimos días puede servir para recomponer acuerdos y pactos, y proceder a cambios profundos en los órganos vitales del Estado. No hay ninguna duda sobre la democracia plena, existente en España, con alguna imperfección como toda obra humana. La principal mancha en el funcionamiento de los órganos e instituciones, es la deriva personal y corporativa del CGPJ, y del TC. Estamos asistiendo a algo insólito como ver a jueces y magistrados incumplir los preceptos legales. Increíble e inimaginable en otros lares. Hay que acabar con esta situación lo antes posible y recuperar el sentido común perdido, además del prestigio institucional. Para llevarlo a cabo hay que estudiar muy bien procedimientos y pautas para no dar ningún argumento al PP, convertido en Peligro Popular. No sabemos muy bien quién maneja los tempos, el guion, las argucias políticas y legales, pero cada día es más evidente que no es Núñez Feijoo. Aparece más como un busto parlante que como un líder, hecho y derecho. De todo lo visto, también se desprende una realidad conocida pero de difícil solución. La existencia de familias de jueces, producto de generaciones de funcionarios que repiten vocación y empleo, por los siglos de los siglos. Es evidente que hay que oxigenar y modificar el sistema de acceso a la carrera. Nadie piense en accesos directos, ni cuotas ni otras invenciones, pero sí todo lo que permita abrir la carrera a nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones, procedentes de todos los territorios de España y de todos los sectores de la sociedad, deberían encontrar facilidades para cursar estudios y llegar a sus objetivos: jueces, letrados, abogados del Estado, notarios, y por qué no, oficiales de los ejércitos. Hay que establecer becas, donaciones a fundaciones para estimular y sufragar estudios a alumnos sin medios, créditos a largo plazo, …para animar a jóvenes con talento a optar a estos puestos. Pluralidad y transversalidad en todos los rangos de los servidores del Estado. Evitaríamos muchos de los problemas con los que nos encontramos, cuando grupos familiares, colectivos de carrera, amistades fraternales…ejerciendo funciones de supervisión, control y arbitraje, interpretan con especial visión conservadora, los grandes temas legales. Sin necesidad de torcer la ley, pueden llegar a conclusiones totalmente dispares respecto de la intención y decisión de los legisladores. Si, a todo ello, se suma la presión del PP, convertido en empresa expropiatoria de todo lo que deciden los partidos progresistas, el resultado supone la clara vulneración de la voluntad popular. Así estamos. Un complot, un atropello a la voluntad legislativa, por medio de la conjunción de uno o dos partidos iliberales, forzados o acompañados por medios mediáticos, fuertes y envalentonados, que creen poder imponer su voluntad a los representantes políticos. Si el PP hubiera permanecido fiel a sus postulados, esto no tendría recorrido, pero la realidad es que el PP, es correa de transmisión de los propios impulsos y decisiones de los jueces y magistrados que componen una parte del CGPJ y una parte del TC. Ya no sabemos quién manda, sobre unos y otros. Es evidente que el daño a la credibilidad y al prestigio son inmensos y perduraran muchos años. Y cuanto más se retrase la solución, peor para el país, en su conjunto. Dejarlo para más adelante no sirve más que para retrasar el problema y complicar la solución. Ya no queda otro camino que ir al grano, con eficacia y rapidez. Rapidez compatible con la calma, serenidad y buen hacer que requieren estos temas.