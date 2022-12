DESPRÉS DE QUÈBEC, I ESCÒCIA ... ARA, MONTENEGRO. Deia, fa pocs dies, que res pitjor per estavellar-te que seguir camins equivocats, inexistents, o directament inventats. Ja hem vist com han acabat les consultes/referèndums de Quebec ( Canadà) i Escòcia ( Regne Unit). Doncs bé, ara, ERC es treu un altre model per a impulsar un nou referèndum / consulta / enquesta per a la independència: Montenegro. Fantàstic, un altre model que res té a veure amb la nostra realitat, però , endavant que fa baixada !!! Per justificar que van fent coses en la “bona direcció”, consideren han de portar alguna cosa grossa al Congrés del partit, abans de les eleccions municipals, no sigui els tractin d’inútils. I què més han de poder treure després dels canvis en el codi penal sinó la independència ??? Anem-hi, ni que sigui pel broc gros. Proposen per d’aquí XXX temps, un acord amb el govern central, per a convocar un referèndum/consulta/enquesta a tots els majors de 16 anys, inclosos ciutadans d’altres països, per decidir sobre la independència de Catalunya, respecte d’Espanya. Si en aquesta votació hi participa un mínim del 50%, i els favorables al sí, obtenen un 55% dels vots, la independència es faria realitat. I ja està. Mireu si és senzilla la cosa !!! I res millor per fer-la viable que tenir-la a punt el més aviat millor, no sigui que arribi el “momentum” i algú s’hagi adormit. Heus aquí una altra mostra de gent que viu en un altre món. En un reducte, lluny dels dos terços de catalans, que han girat pàgina i no volen sentir parlar més de la independència, ni de nous embats ni conflictes que han deixat multitud de destrosses i cap bon resultat. Però, ERC ha de cuidar la parròquia, i tenen un sector molt hiperventilat que s’arriba a creure aquests castells en el aire. No volen veure la realitat catalana, espanyola, europea, i fins i tot mundial. Precisament és ara quan més unió i coordinació es requereix per afrontar els grans problemes i crisis existents. Algú creu que hi ha un mínim de consens intern, per a invocar propostes com aquesta ??? Es que viure d’espatlles a la realitat, porta a iniciatives com aquesta. D’aquí la importància d’exigir taula de diàleg entre els partits catalans, abans de pretendre moviments , cap una banda o altra, i molt menys de disgregació. Ben aviat ERC, es donarà compte de les forces que el segueixen. Quan vegi els resultats de les municipals, i hagi de preparar les del Parlament, serà un bon moment per a revisar objectius i proposar projectes. Ara , tot el que es proposa és fum. Simples propostes de cara a la galeria, per a justificar els moviments duts a terme per a salvar els implicats en el procés, i recuperar els privilegis perduts. Per cert, tot plegat, molt poc edificant. Es lògic vulguin fer-se perdonar, amb una nova fugida endavant, cap enlloc.