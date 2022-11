¿Y POR QUÈ NO UN 50 – 25 – 25? Desde los tiempos de la inmersión lingüística y una sola escuela para todos, defendida por los principales pedagogos, encabezados por Mata Mata, no habíamos entrado en debates tan estériles y radicales como los que vemos en estos momentos. Fue un acierto no dividir a los niños por razón de lengua. Si se hubiera hecho, habríamos creado una doble línea, muy difícil de superar. Otros países lo han copiado o simplemente lo hicimos nosotros. En poco tiempo, los niños son capaces de utilizar las dos lenguas, sin ninguna dificultad. Son como esponjas que reciben y dan respuesta al uso del catalán y castellano con toda facilidad y normalidad. Y si con los años, se han sumado miles, decenas de miles de niños y niñas con su propio idioma materno, tampoco ha supuesto ningún problema para convertirse en trilingüistas. ¿Por qué complicar la vida a alumnos y maestros, con la actual polémica de idioma o idiomas vehiculares o curriculares? La cuestión importante, yo diría vital, es fijar el objetivo final de la educación obligatoria. Aparte de aprender contenidos diversos y plurales, en materia de lenguas, hay que conseguir el dominio del catalán y castellano, sea cual sea la lengua materna de los alumnos. Y hay que añadir el inglés como idioma “universal”, para facilitar y ampliar las posibilidades de vida y trabajo a nivel mundial. Para dominar una lengua, no es suficiente, tenerla como asignatura independiente, al mismo nivel que geografía, historia, matemáticas, física o química. No. El dominio pasa por tener una buena base, a partir de la cual, se la hace servir en alguna de éstas u otras asignaturas, de forma integral. Entonces sí, se consigue su dominio. Es así como se produce el debate entre catalán y castellano. Es evidente que una u otra tiene que usarse de forma habitual en el conjunto de las clases. ¿Un 25%, un 30, un 50? Depende de cuál sea su lengua materna, pero si no lo es, el porcentaje debe ser alto. Algunos lo han puesto en un 25%. Vale, éste puede servir. Eso sí, sin ir a medirlo cada día ni llegar a extremos ridículos. Resuelto el tema de los dos oficiales, entramos en el tercero. Pues bien, puede entrar en un porcentaje similar, si realmente queremos que lo dominen. Para ello, hace falta un requisito importante, por no decir esencial y elemental, como que los maestros estén preparados para ello, cosa que no sucede en este momento. Conseguir maestros con pleno dominio del inglés supone un reto inmenso que precisa tiempo, dedicación y cambios estructurales importantes. Ahora mismo no disponemos de este factor para cumplir el objetivo. Habrá que impulsar, facilitar y promover el estudio y práctica del inglés a miles de maestros para modificar el currículum escolar y cumplir el objetivo de llegar al final de los estudios obligatorios con el dominio de tres idiomas: catalán, castellano e inglés. Hablo de Cataluña, donde tenemos la actual polémica. En otros territorios deberán plantear sus propios objetivos. Aquí, el reparto del 50 – 25 – 25, podría ser la solución.