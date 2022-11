REPRESA DELS ESTUDIS DE RUS, A LA FUB – MANRESA Fa just un mes, hem començat el nou curs de rus, a la FUB – Manresa, amb la professora Olga Chermoshanskaya. Hem crescut respecte als cursos anteriors, amb la vinguda de dues noves alumnes, d’un nivell molt similar. Ara, som un total de 7 alumnes, dedicats a impulsar els coneixements orals. Personalment havia estudiat rus, en la meva joventut, i ara l’estic recuperant amb la intenció de visitar Rússia. En aquells anys no ho vaig poder fer, per estar prohibit, i ara, amb la guerra contra Ucraïna, tampoc ho podré fer. Toca ser realista, i pensar en alguna visita a països propers on tenen el rus com a idioma oficial o simplement viatjar per internet, a l’espera que algun dia que la pau arribi i es puguin reprendre contactes i visites. De totes maneres, va molt bé, un dia per setmana durant dues hores, estudiar i practicar un idioma tant interessant i diferent dels nostres. Incrementar coneixements i mantenir viu el cervell és una bona manera d’ocupar el temps. I dona per mirar alguns canals de televisió per a practicar i comprovar els avenços fets. Borredà, 9 de novembre de 2022