GUERRA TOTAL ENTRE INDEPENDENTISTAS. Si alguien tenía alguna duda sobre la bondad o maldad de la proposición de ley, de modificación del delito de sedición, solo con ver el resultado que ha producido en Cataluña debería estar satisfecho de la iniciativa. Soy poco dado a comprender a los independentistas, porque durante años he padecido sus efectos, en mis propias carnes. Como Alcalde he tenido presiones, amenazas, mociones, peticiones, etc., etc., para incumplir la ley. No lo hice, nunca, y cuanto les ha sucedido a los protagonistas, se lo han merecido por incumplir el juramento dado, y la legalidad vigente. Dicho esto, es cierto que hay una desproporción y unos fundamentos en el actual redactado del Código penal que pertenecen a otros tiempos. Es lógico adecuarlos a la situación presente y si haciendo esto, se consiguen importantes resultados secundarios, mejor que mejor. Y así es, en Cataluña. ERC ha quedado sola, en el mundo independentista, defendiendo el nuevo texto. En contra, todos los demás. Parece increíble, pero el rechazo ha unido a Junts, con la ANC, Ómnium, CUP i otros menores. Todos ven trampas ocultas, o posibilidad de interpretación, muy laxa, por el poder judicial. Totalmente en contra se manifiestan los fugitivos, en Bélgica, por considerar que el nuevo texto no resuelve el futuro de Cataluña (su Cataluña), no la de todos, y supongo por miedo a ser extraditados. Son muchos los que creen que todavía Puigdemont mantiene una gran influencia sobre buena parte del país. Discrepo plenamente. Años atrás podía ser, pero no a día de hoy. Poco a poco la gente se desentiende del conflicto del procès, y quiere el retorno a la normalidad. Estamos cansados de tantas luchas épicas, verbales, y tantos despropósitos reales. Si los fugitivos vuelven, lógicamente tienen que rendir cuentas, ante la Justicia. Y francamente, si no quieren volver, que se queden allí hasta la prescripción de sus delitos. Solo faltan 15 años. Lo que no se entiende, o se entiende mal, es la poca inteligencia del PP ante este tema. Comprendo las dificultades de explicar al resto de España lo que aquí pasó, en 2017. Si no lo entendemos, muchos de los que vivimos en Cataluña, menos lo pueden entender los que viven a cientos de quilómetros. Pero, en la vida de los pueblos hay momentos de crisis, que son aprovechados por algunos exaltados, para vender productos milagrosos que en realidad son engaños magistrales. Nos pasó en 2017 en Cataluña, y por lo que veo, también la Comunidad de Madrid tiene algunos toques surrealistas, en temas que no tienen nada que ver, pero demuestran hasta qué punto las masas con influenciables, con los debidos mensajes y ayuda de muchos medios de comunicación afines. Volviendo al tema. Cataluña necesita volver a la normalidad. Lo necesitamos los catalanes, pero también el resto de España. Es evidente que hemos dejado atrás todo lo vivido durante los años de procés que fueron los anteriores a 2017, y algunos posteriores. Ahora toca reparar daños, aislar fanáticos, y buscar consensos para volver a la normalidad. Y la plena normalidad no llegará antes de 10, 15, 20 años. Es muy duro tener que aceptar que todo lo vivido no ha servido para nada más que destrozar vidas, economía y progreso. Y, ahora, por culpa de unos fanáticos debemos buscar salidas adecuadas. Cabrea, pero es lo que toca. Cuando se gobierna, hay que pensar en todos, y en este todos, también están los contrarios. Y, a veces, hay que buscarles salidas a los líos en que se han metido. En eso estamos. Queda claro que la situación actual de Cataluña, nada tiene que ver con la de 2017, y haría bien el PP en ayudar a ir por este camino. Si no lo hace, deberá explicarlo en todas partes, pero muy especialmente en Cataluña.