ERC-PARTIDO SINGULAR. No pretendo presentar una tesis doctoral sobre uno de los partidos más longevos de Cataluña, sino simplemente dar algunas pinceladas sobre su funcionamiento, visto el desconocimiento que existe, a nivel de España. A los más interesados, les remito a algunos libros, editados recientemente, donde encontrarán datos y anécdotas sobre su existencia. Hay material para dos o tres libros más. Y más habrá en los próximos años, vistos los acontecimientos más recientes. En primer lugar, quisiera destacar y dejar clara la debilidad de ERC como partido. No ha sido, prácticamente nunca, un partido de masas, con miles de afiliados y centenares de cargos públicos. Tampoco lo es ahora, a pesar de algunas cifras, debidamente maquilladas. Veamos una muy sorprendente, de hace pocos días. Se elige la nueva Ejecutiva del partido con los siguientes resultados: censo de militantes: 8.544. Votos a favor: 3.747. En blanco: 562. Abstenciones: 4.235. Es decir, la nueva Ejecutiva ha salido con un escaso 43,85% de apoyo. Sorprendente, ¿no? En unos momentos de gran tensión política, de gobierno en solitario en la Generalitat, de preparación de las municipales, y pulso con el Gobierno central y la UE, resulta que la nueva Ejecutiva tiene menos del 50 % de apoyo…. Increíble. En otros partidos, la Ejecutiva se sentiría desautorizada. Aquí, no. Otra singularidad, es el poco peso, del presidente de la Generalitat, en la nueva Ejecutiva. Es el tercero, a mucha distancia, de Oriol Junqueras, como presidente y de Marta Rovira, como secretaria general. No hay que ser un lince para imaginar futuros roces, entre partido y gobierno, cuando uno quiera mandar sobre el otro. Y es que la vida de ERC ha sido todo, menos tranquila. Durante muchos años, imperaba lo que he llamado en bautizar como “canibalismo político”. Los unos se comían a los otros, en cada cambio de Ejecutiva o ante retos importantes. Su sistema asambleario no permite garantizar acuerdos ni pactos, porque pueden fracasar por un simple movimiento estratégico de algunos líderes territoriales, o alguna de sus sectoriales. Ello conlleva dificultades inmensas para garantizar pactos, más si deben ser estables y de larga duración. Antes, hemos visto la cifra de 8.544 militantes. La considero no conforme a la realidad, en un veinte o treinta por ciento, como mínimo. Precisamente su debilidad se está viendo en multitud de aspectos de la vida política catalana. Todavía, a día de hoy, no han podido substituir cargos relevantes del sotogobierno, por falta de candidatos idóneos, o mínimamente preparados. Algunos piensan que el fichaje de ex militantes de otros partidos es fruto de una profunda reflexión y planificación. No, no, la realidad, pura y dura es que, si no van a buscar en otros caladeros, el suyo está agotado. No extrañe, pues, haber fichado a Quim Nadal (ex PSC), o a Carlos Campuzano (ex CDC), o a ex cupaires (CUP), etc. Los fichajes de venden como ampliación del espacio político, pero hay que leerlo como falta de recursos propios. Ahora mismo, todavía hay algunos cargos ocupados por militantes de Junts, a la espera que ERC designe a los nuevos. No los tienen, y a pocos meses de las municipales, es peligroso descabezar equipos de gobierno, para ocupar plazas territoriales. Y es que, en su soledad, se han puesto como objetivo echar un pulso al PSC, en sus territorios más asentados: Barcelona – área metropolitana, y otros puntos de Cataluña. Para ello creen que simplemente con poner alguna pieza conocida, puede ser suficiente para atraer miles de votos. Es lo que intentan con Gabriel Rufián en Santa Coloma de Gramenet. Será interesante ver el duelo con una alcaldesa socialista de largo recorrido como Nuria Parlón. Considero un grave error, por parte de ERC, pero ellos consideran que sus comparecencias en Madrid, y su estilo desenvuelto, es suficiente para tumbar una trayectoria impecable. Comprobarán que las cosas son más complicadas de lo que parecen desde un despacho, en Barcelona. Tampoco tienen buena prensa donde están gobernando. No han demostrado aptitudes de gestión ni coordinación con otros partidos y entes territoriales. Todo hace prever pérdidas de algunas plazas importantes, entre las cuales pueden estar Lérida y Tarragona. De esta contienda municipal, se puede derivar una crisis, si no se alcanzan los objetivos previstos. En resumen, ERC es un partido singular, con un fuerte ego y una escasa implantación en zonas urbanas, que pretende ampliar en las municipales, apoyándose en el gobierno en solitario de la Generalitat. De momento, esta soledad no le beneficia, a la vista de los embates en el Parlamento. Más bien, le puede resultar fatal si no logra aprobar presupuestos. En pocos días, saldremos de dudas.