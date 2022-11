DE QUAN EXTERIORS NO SABIA ON ANAR. Hi ha persones que no han sentit mai vergonya pròpia, tot i haver produït una immensa vergonya aliena. Es el que em produeix Raül Romeva, cada vegada que el veig en alguna concentració, reunió o tertúlia. I quan ell apareix, m’apareix al costat, la seva secretària general, Maria Badia, ex eurodiputada socialista, passada al procés, a la recerca de la poltrona perduda. Es increïble com un i altre, després d’anys d’exercir d’eurodiputats, es podien comprometre a buscar, i sobretot trobar “complicitats i simpaties “ en altres països com per recolzar una topinada constitucional i estatutària , i crear un nou Estat !!!! Era tant increïble, tant “friki” que costa de creure que persones adultes, suposadament llegides i viatjades podessin entrar en un “tinglado” com aquest. Cert és que quan un govern descarrila és perquè al capdavant hi ha un grapat d’il·luminats i fanàtics que han deixat de tenir contacte amb la realitat. Però, amb tot, no deixa de sorprendre com amb el pas dels mesos i fins i tot dels anys, no hi hagués algú que no demanés comptes. Es a dir, resultats tangibles sobre les suposades gestions i tramitacions que duien a terme amb altres països ni que fossin de l’Africa profunda, d’Asia o Amèrica, mitjançant la compra d’alguns diplomàtics corruptes. Al final, gran decepció !!! Decepció o immensa “trola” al servei d’un procés que s’anava construint sobre la marxa amb la participació de tota mena de persones que anaven des dels autèntics il·luminats i somiadors, passant per perseguidors de diner fàcil, a clars estafadors i vividors que van veure en el moviment un clar objectiu per treure’n benefici personal. De fet, poc a poc, anem coneixent les interioritats del procés. I més en sortiran a mesura que els principals implicats vagin parlant i surtin a la llum les investigacions dutes a terme per les forces de seguretat de l’Estat. Ja comprenc que a tota aquesta gent els interessa desacreditar la Justícia en general, i la guàrdia civil en particular, i si cal fins i tot als Mossos d’Esquadra, però la realitat és difícil d’esborrar, i més en els temps que corren, amb noves tecnologies que deixen rastres pel camí. En qualsevol cas, queda encara molt per conèixer i tinc especial interès en veure els viatges, reunions, propostes i informes elaborats pel tàndem Romeva – Badia, per mostrar el grau d’enganys i invencions que van crear per justificar els seus càrrecs i els seus elevats sous. També, per mostrar a tots els enganyats, fins a quin punt es van deixar portar i es van creure a un parell de xarlatants, als quals van situar a la cúspide d’una de les Conselleries que havia de ser essencial per a culminar el procés. Quantes mentides, quants invents, per part de dues persones que havien estat anys en el Parlament Europeu i que eren conscients de que cap país del món, podria reconèixer ni recolzar totes les bestieses que s’anaven produint en un territori de la UE. Quin immens ridícul quin immens engany. I encara volen fer creure que van patir males arts, per part de l’estat de dret !!! Increïble !!!