PUNT DE VISTA UN MANDAT MOLT COMPLICAT, I TANMATEIX, BEN RESOLT. Vaig entrar a l’Ajuntament, a les eleccions d’abril de 1979, i en vaig sortir el juny de 2019. En total 40 anys, 12 de regidor de govern ( 1979 – 1991) i 28 anys d’alcalde ( 1991 – 2019). Mirant enrere, la feina fou intensa i immensa, en podem estar raonablement satisfets, tots els qui hi vam participar. El resultat de la gestió d’un Ajuntament, és fruit d’un equip de govern, i en part, també de l’oposició. I amb tots ells, s’hi ha d’afegir el personal tècnic, administratiu i a la brigada municipal. El bon ordre i la bona coordinació és una de les principals tasques de l’equip de govern, i per descomptat de l’alcalde – president. Després de 40 anys d’activitat municipal , combinada amb altre de partit i parlamentària, vaig considerar adient facilitar el relleu. Hora de dedicar-me a altres activitats, lligades al voluntariat social, i continuar les de partit i d’articulista, entre altres. Vaig tenir clar, des del primer moment, de no intervenir en els afers municipals i només actuar cas de que l’alcalde, em demanés ajuts puntuals, per algun tema que considerés important. Es el que he fet en aquests prop de 4 anys de mandat. En uns casos molt concrets, l’alcalde m’ha demanat informació, documentació o alguna puntual intervenció per a resoldre algun tema concret. Pel que fa la planificació, programació i gestió , ha recaigut tota sobre l’equip de govern. A les portes del final de mandat, faig una avaluació i valoració , a títol estrictament personal. Considero que molta gent, amb el pas del temps, oblida coses fetes o no sap quines estan en marxa. Si una petita crítica se li pot fer a l’equip de govern, és una certa mandra a l’hora de fer butlletins informatius o notes de premsa. D’aquí la meva iniciativa, per a qui la consideri d’interès. UNA PANDÈMIA HA TRASBALSAT TOT I A TOTHOM. Aquest ha estat un mandat, presidit per una pandèmia, com mai havíem vist ni patit. Més de dos anys de precarietat, urgències i emergències. Governar un ajuntament en aquestes condicions no ha estat gens fàcil. Amb tot, la gestió i el manteniment de serveis bàsics, es va garantir, i es van continuar els contactes, peticions i tramitacions, amb altres administracions a fi de no perdre cap ajut ni oportunitat. El resultat, el considero molt positiu. A les xifres i realitzacions ja dutes a terme, o pendents d’execució em remeto. RESUM DEL QUE HE VIST FER O DEL QUE PENSEN FER. Faig una llista, molt personal, de les gestions i obres que ja son una realitat, o d’aquelles que he sabut estan en marxa. - Compra de Can FONT / Cal Royo. Una encertada decisió que permetrà salvar la casa més representativa del nucli urbà, i buscar-li un bon destí. Ara toca, demanar subvencions a diverses administracions per posar-la al dia. - Construcció Magatzem municipal. Una vella necessitat, feta realitat. L’Ajuntament s’estalviarà uns lloguers, i disposarà d’un edifici ampli i ben equipat com per tenir-hi tot el material i vehicles municipals. - Nova captació d’aigua . Hem tingut uns anys secs que poden continuar. Es lògic buscar una nova captació d’aigua, a la zona de la Ribera. Està previst perforar un nou pou, per connectar-lo a la xarxa general. - Pista de pàdel. Aquest nou esport va motivar fer una pista a la zona esportiva. Des del primer dia, ha tingut una alta ocupació. - Renovació Carrer de la Font. Aquest ha estat el primer carrer del nucli antic a renovar. S’havia de fer no solament per adaptar el paviment a les normatives actuals, sinó sobretot per renovar xarxa d’aigua i de clavegueram. - Parc infantil i esportiu. El nou equip de govern va considerar instal•lar un nou parc infantil i esportiu a la zona esportiva, al costat de la pista de pàdel. En els propers anys, s’hi posarà algun altre element, subvencionat per Diputació. - Millores en camins rurals. S’ha acabat el tram pendent de pavimentar, a la Riera de Merlès, i s’han millorat diversos camins rurals que porten a cases de pagès. - Punts de càrrega, vehicles elèctrics. A l’entrada a l’aparcament municipal, hi ha dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Un nou servei fonamental, en marxa. - Punt de servei – autocaravanes. En un punt adequat de la zona esportiva s’hi ha instal•lat un punt de servei per a autocaravanes. Molt important per a pobles turístics. - Previsió d’instal•lar plaques solars a la teulada vestidors piscines. Està previst ocupar la teulada dels vestidors per a generar energia per als vestidors a l’estiu, i per a les escoles, la resta de l’any. - Espai – jardí per a gossos. Per tal de facilitar jocs i esbarjo per a gossos, està previst destinar una part de la zona verda municipal, de la urbanització Camí de la Roca, a espai per a gossos, amb un punt d’aigua per a poder abeurar-los. - Renovació aigua i clavegueres, tram carrer de l’església. - Impuls a les noves tecnologies, facilitant la implantació de fibra òptica . - Contractació administratiu per a les oficines municipals. - Organització de cursos, tallers, conferències, així com festes i celebracions. - Seguiment del servei d’atenció primària ( Consultori), i reivindicació dels professionals i dels horaris d’atenció al públic. - Regulació i control de l’espai protegit de la Riera de Merlès - Enderroc dels vells nínxols, a banda i banda de la capella. - Substitució de la vella canonada d’aigua, per una de nova a la zona d’El Rocal. - Millores edifici de l’Escola: teulada, pintar façanes i pati. - Millora de l’aïllament, sonorització i confort de la Casa Consistorial. - Millora dels serveis d’atenció a domicili amb programa pilot de cures a la gent gran. - Instal•lació dipòsit soterrat, costat piscines, per recollir i aprofitar aigua pluja - Impuls a l’administració electrònica, amb un reconeixement de l’administració oberta per part del Consorci d’Administració oberta de Catalunya. PROPERES REALITZACIONS. -Instal•lació plaques solars a la teulada dels vestidors de les piscines per a produir energia que servirà pels vestidors a l’estiu, i per les escoles, la resta de l’any. - Futura instal•lació de més plaques solars damunt la superfície del dipòsit gran d’aigua, situat a la zona de Subirà, per a subministrar energia a les instal•lacions de potabilització i bombeig aigua. -Finalització millores Cementiri, amb la reconversió dels espais dels vells nínxols per uns porxos que permetran protegir-se del sol i la pluja. -Millora d’alguns camins pendents, i substitució del pont del camí a Casamitjana, per un gual inundable. - Segona gran fase de Renovació Nucli Antic: Plaça Major i un tram del carrer Manresa. Després de les obres fetes al carrer de la Font, es disposa ja de la subvenció de la Generalitat per a renovar totalment la Plaça Major, de forma similar a com es va fer el carrer. Substitució de la vella xarxa d’aigua i de clavegueram, i nou paviment adaptat a la mobilitat de persones i vehicles. - Acabats exteriors del Magatzem municipal, per tal que les parets exteriors quedin de pedra vista, i l’edifici encaixi amb el jardí annex. La part superior quedarà com un gran espai de jocs i descans. Aquestes obres suposaran la finalització de les actuacions dutes a terme durant prop de vint anys, a la zona esportiva. L’AJUNTAMENT GUANYA EL CONTENCIÓS DE LA U.A NÚM 1 – CAL GALL Planificar i programar dues ampliacions del nucli urbà de Borredà, va suposar una llarga i intensa feina tècnica i política, negociant amb tots els propietaris les millors condicions per a totes les parts. Es així, com es va fer a finals dels anys 90, amb la Zona nord, i ja en els primers anys del 2.000, amb les urbanitzacions del Camí de la Roca ( U.A núm. 2), i amb la de Cal Gall ( U.A núm1) Incomprensiblement en aquesta darrera ( Cal Gall) un dels propietaris, molt mal aconsellat per l’entorn familiar, va pleitejar contra l’Ajuntament, durant prop de dotze anys. Al final, els Tribunals han donat la raó a l’Ajuntament, i tinc la satisfacció d’informar que les planificacions, accions i actuacions dutes a terme, han tingut el total vist i plau jurídic i legal. Tothom haurà de fer front a les obligacions contretes, sense excepcions. RESUM FINAL. Hi ha moltes altres coses fetes i d’altres previstes que anirem veient, en funció de les necessitats, i les oportunitats. Un petit Ajuntament depèn molt de les ajudes que arriben d’altres administracions. No arriben com la pluja, s’han d’anar a buscar, tramitar i gestionar. Res és fàcil, però comparant la feina feta, en aquests quatre anys, amb la que vam fer nosaltres, o la que han fet altres pobles, considero que s’ha treballat molt, i molt bé. Felicito a tots els que ho han fet possible i els animo a continuar en aquesta tasca. Borredà, desembre de 2022. Joan Roma i Cunill, Regidor de govern ( 1979 – 1991), Alcalde – President ( 1991 – 2019) APROFITO L’AVINENTESA PER A DESITJAR-VOS UNES BONES FESTES DE NADAL I ANY NOU. - -