UNIDOS POR EL ODIO. El mayor daño, provocado por las entidades y partidos independentistas, con la inestimable ayuda de muchos medios de comunicación, públicos y privados, generosamente subvencionados, ha sido el odio, hacia todo lo español, sea real o ficticio. En este “todo”, realmente hay de todo: desde las corridas de toros, al flamenco, a ciertas costumbres, fiestas o celebraciones, hasta organismos e instituciones vitales, como el ejército, la guardia civil, la policía nacional, y prácticamente todo lo que lleve el adjetivo “nacional”, entendido por “estatal”. Es normal y corriente, en programas, debates, tertulias o celebraciones, equiparar lo que viene de España, con lo viejo, anticuado, carca, retro, poco democrático, anti europeo,… No tendría mayor importancia si estos programas tuvieran lugar en espacios privados, pagados con dinero particular, pero es indignante verlos en TV3 y Canal 324, de la televisión pública catalana, que pagamos con nuestro dinero, el de todos. Y, similar indignación, podemos tener cuando se llevan a cabo en medios de comunicación, altamente subvencionados por el gobierno catalán. Ahora mismo, se ha sumado a la lista, 8 TV, donde se han refugiado múltiples representantes de las entidades y partidos independentistas, en un pulso por ser más radicales y más anti españoles que TV3. Es evidente que entrar en los hogares, escuelas, bares y restaurantes, cada día, a todas horas, produce efectos dañinos sobre el conjunto de la población. Informar, introduciendo silencios, callando temas importantes, atribuyendo hechos no verificados, opinando sin bases sólidas, o mintiendo descaradamente, produce resultados evidentes, en contra del Gobierno central, o del conjunto de España. Así es como se cuestiona el papel de la Corona, del Ejército, del Tribunal Constitucional, i con él de toda la Administración de Justicia, hasta el punto que al final todo parece una conjunción de elementos para perjudicar Cataluña y los catalanes. Los auténticos catalanes, claro, no a los que se consideran catalanes/españoles. El grado de retorcimiento de hechos históricos, es similar al que utilizan para hechos contemporáneos, hasta cuestionar la legalidad de todos los procedimientos del Estado, en defensa de la legalidad. Pueden justificar todo lo llevado a cabo, como culminación de los derechos personales y nacionales, en contra de un Estado opresor y represor que ha inventado, cargos y delitos, simplemente para poder actuar contra inocentes defensores de la democracia, bien entendida. Llevamos años, muchos años, con este ambiente y esta conjunción de medios, en pro a deslegitimar a la Justicia, sí, pero también a todas las decisiones y actuaciones del Estado, en Cataluña. Para ellos, “su Cataluña”, es la de los dos millones de seguidores. Los restantes 5 millones, no cuentan. O son más un estorbo que una realidad, de forma que los dejan fuera de sus debates y decisiones. No hay que bajar la guardia, ni dejar hacer. Es muy importante plantar cara y luchar para cambiar esta realidad. Hay signos de agotamiento y hartazgo que hay que aprovechar para preparar el relevo y girar página. Aquí es donde entra en acción, el papel de Salvador Illa y el PSC. Es la solución a tanto delirio y mala fe, pero nadie piense en restañar heridas en unos pocos años. Tanto odio esparcido, necesitará una o dos generaciones para ser reparado.