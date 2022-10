TODOS LOS IDIOMAS SON PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Resulta sorprendente, a estas alturas de la historia, haya quien quiera discutir la importancia de ser políglota y pretenda hacer batallas para ver qué idioma pasa delante de otro u otros. Soy de lengua materna catalana, y me defiendo bien en media docena de idiomas. Puedo considerarme bilingüe: catalán, castellano. Casi trilingüe, con el francés. A más distancia viene el inglés, el alemán, italiano y ruso. Pues bien, en vez de las batallas por el catalán – castellano en las escuelas de Cataluña, deberíamos tener especial preocupación para que el conocimiento y uso de las dos, llegue a ser por igual, cosa que no pasa en estos momentos. Solo hay que tener algunos contactos con jóvenes para ver las dificultades en el dominio de uno u otro. En vez de teorizar, sería interesante reunir a media docena de jóvenes, de una u otra lengua materna, para comprobar en media hora de conversación cuál es el nivel de dominio hablado y escrito. Hecha esta comprobación sería más fácil, llegar a la conclusión que hay que modificar currículums, en función del territorio y composición social, para reforzar uno u otro, hasta llegar al dominio completo de las dos. Y, todo seguido, hacer lo mismo con el inglés. Debemos llegar al trilingüismo, lo antes posible. Y solo es cuestión de voluntad y medios. Nadie diga que los alumnos no pueden alcanzar este objetivo. En mi segunda patria, Suiza, es habitual poder hablar en 3 o 4 idiomas. El país tiene 4 idiomas nacionales, de los cuales 3 son oficiales: alemán, francés e italiano. Y uno, reto romano, es nacional pero no oficial porque es hablado solo por un 5% de los suizos. Muy bien, pues, es normal estudiar y dominar los 3 oficiales, además del inglés que es indispensable. Si ellos lo han conseguido, no veo porque en España no podemos hacer lo mismo, o algo parecido. Un tema fundamental. Para estudiar y dominar un idioma hay que apreciarlo, amarlo, no imponerlo. Todo lo contrario de lo que pretenden los partidos independentistas catalanes. Se quejan por el descenso del estudio y uso del catalán. Les diría, lógico. Si unos partidos pretenden apropiarse de la historia, cultura e idioma, los que no son seguidores, lo consideran impuesto, y rehúsan estudiarlo y hablarlo. Es así como ha descendido el uso habitual del catalán y no se recuperará mientras haya quien quiera ser su propietario. Antes del proceso independentista, el idioma era simpático, atractivo para usarlo y para favorecer la plena integración en pueblos y ciudades, con un uso muy generalizado. En cuanto se quiso imponer, la gente se resistió y se alejó. Se le asimiló al proceso y a la imposición de ideas y propuestas muy alejadas de los objetivos personales y colectivos. Y así estamos. La escuela se ha convertido en un problema, con diferencias de criterio sobre el uso de las lenguas oficiales, con la pretensión de imponer el catalán, al castellano. Todo ello comporta llevar los conflictos ante los tribunales y convertir las lenguas en un problema. Nada peor para alcanzar el objetivo. En este tema como con muchos otros, espero la llegada del partido socialista al Gobierno, para poner orden y alcanzar un consenso para dejar claro el uso de los dos idiomas, y conseguir implantar en similares condiciones al tercero. En el mundo hay 7.100 idiomas. Hagamos todo lo necesario para que en Cataluña se hablen 3 como mínimo, y haya facilidades para añadir algún otro. Cuantos más idiomas se dominen, mayores facilidades para encontrar trabajo, aquí o fuera. No vayamos en dirección contraria como hasta ahora.