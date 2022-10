JJOO DE INVIERNO 2030: OCASIÓN PERDIDA. La mayoría de lectores se preguntarán a qué viene volver a hablar de los JJOO 2030, cuando el plazo de presentación de candidatura ha pasado y ya no hay nada que hacer. Lo hago porque el Gobierno catalán pretendía presentarlos, de nuevo, a título individual. Es decir, sólo en territorio catalán. Nadie se lo tomó en serio, y han decidido guardar la propuesta en un cajón, para tiempos mejores, o simplemente para poder decir que lo han intentado. Fracasado este intento, han entrado en otro proyecto, conscientes que todo el territorio “olímpico” está, más que indignado. Ahora, apelan a un PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL PIRINEO. Curiosamente abierto a las comarcas “olímpicas”: Alt Pirineu, Aran, Berguedà, Ripollès i Solsonès. Durante dos meses, este proceso pretende conformar una especie de Plan Pirineo 2030, en el cual aparezcan todas las necesidades y retos a resolver. Pretenden sustituir los JJOO por este proceso participativo. Un proceso desangelado, poco creíble, claramente populista, y sin ninguna financiación concreta. Un brindis al sol, como tantos otros hemos tenido, a lo largo de los años. Pura propaganda, para intentar evitar los efectos negativos de la pérdida de los JJOO 2030. No entienden que una cosa, nada tiene que ver con la otra. Los JJOO de invierno, eran la gran apuesta de las comarcas pirenaicas para darse a conocer a todo el mundo. Un escaparate de pueblos, paisaje y actividades, no solo de nieve sino de montañismo, turismo rural, gastronomía, etc. Suponía la mejor apuesta para una o dos generaciones. Y sino se lo pregunten a los habitantes de La Seo de Urgel que participó en los JJOO 92, como sede de los deportes de aguas bravas, con su canal olímpico y circuito de competiciones en aguas bravas. Esta apuesta fue un éxito que se repite cada año con todo tipo de competiciones, entrenamientos y escuelas de canoa y remo. Si hay un antes y un después en La Seo de Urgel, lo mismo se pretendía en diversos municipios del territorio que querían acoger pruebas olímpicas de nieve. Y no únicamente para acoger instalaciones deportivas, sino otras complementarias, como centenares de pisos para los competidores, que después pasarían a los ayuntamientos, para resolver las carencias en vivienda que padecen todas estas comarcas. ¿Por qué el interés del Govern, en proponer un Plan 2030? Pues para paliar el enfado de varias docenas de municipios, lo cual puede comportar pérdidas considerables de listas municipales y retroceder, en todo el territorio. Son muchos los que creen que la negociación no estuvo en las manos debidas y que con otros interlocutores el reto habría llegado a buen puerto.