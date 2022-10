GOBERNAR SOLOS. Gobernar para la mayoría del pueblo catalán. Este es el encargo que ha hecho el presidente Aragonés a su Consejo Ejecutivo. ¿Es que antes no tenía este objetivo? A veces hay frases que deberían ser meditadas, antes de pronunciarlas. Pero, vamos al grano. ¿Puede un Gobierno funcionar con un respaldo parlamentario del 24,4%? Recuerdo que el Parlamento de Cataluña está compuesto por 135 miembros y ERC, solo tiene 33. Es la primera vez que un Gobierno tiene tan bajo respaldo, y nada indica pueda sobrevivir, más allá de unos meses. La ruptura entre ERC y Junts, ha dejado en minoría todos los órganos de gobierno, empezando por la Mesa del Parlamento. De 7 miembros, hay 6 en activo, puesto que la presidencia está en suspenso (Laura Borrás). ERC, tiene 2 de 6, una clara minoría que complicará mucho la conformación del orden del día de todos los plenos. Similar problema tendrá en la Junta de Portavoces, donde ERC estará en total soledad. Y lo mismo sucederá en todas las mesas de las comisiones parlamentarias, donde las mayorías impondrán su ley, ante las propuestas o exigencias de ERC. Esta situación provocará pérdida constante de votaciones, por un lado, y modificaciones de propuestas o resoluciones, totalmente contrarias a la acción de gobierno. La tentación de gobernar desde la oposición, se hará realidad y pronostico que al final de los primeros 3 meses habrá no menos de 50 o 60 propuestas, resoluciones y acuerdos, acordados por la oposición, contrarias a las posiciones del Gobierno. ¿Qué hacer ante este panorama? Resignación y aceptación de las reglas del juego democrático. Pero, imposible de asumir, porque si no se cumplen las decisiones del Parlamento, éste entra en crisis, y si se cumplen, entra en crisis el Gobierno, por tener que aplicar un programa que no es el suyo. De momento, el interrogante se centra en los presupuestos para 2023, pero entre tanto, muchos otros temas entran en cuestión. Hay que saber que cada semana tienen lugar sesiones de dos, tres o más comisiones. En cada comisión van 8, 10, 15 puntos, en el orden del día. Si hace dos semanas todos los del gobierno tenían garantizado el voto favorable, a partir de hoy, ninguno lo tiene garantizado. Esto significa fracasos en todos los temas y sectores, de manera que todo lo procedente del gobierno queda en suspenso, o peor todavía, se modifica para obligar al gobierno a ejecutar políticas contrarias a su programa, con lo que supone de alteración del presupuesto de cada Consejería, y de la propia Presidencia. No sé, hasta qué punto ERC se ha creído capaz de gobernar en solitario, pero pronto va a comprobar que es imposible. Hay demasiada distancia hasta la mayoría absoluta, y demasiadas ansias de venganza en Junts, para tejer complicidades. Si a todo ello se añade la voluntad de no pactar nada con el partido ganador de las elecciones (PSC), el fracaso está servido. Bien pronto lo comprobaremos.