ELS COL.LAPSES A LA C-16. El tram Berga – Túnel del Cadí, s’ha convertit en una crònica setmanal de col•lapses, amb efectes molt negatius i perillosos per les actituds i decisions de molts conductors que pretenen agafar dreceres , amb els conseqüents perills que comporten. Ja no és novetat parlar de 18 quilòmetres de cua. No ho és en cap estació de l’any, perquè el fluix de vehicles s’ha anat homogeneïtzant fins esdevenir similar, estiu – hivern, primavera- tardor. Uns col•lapses que suposen greus problemes de mobilitat pels berguedans que viuen a l’Alt Berguedà, puix que les cues els impedeixen poder circular lliurement cap amunt o cap avall, en la seva vida quotidiana. Però, el pas lent, suposa per a molts conductors una temptació per emprendre fugides endavant que moltes vegades, acaben molt malament. De pujada, son molts els qui decideixen entrar per Cal Rosal, anar cap a Berga, travessar la ciutat el més aviat possible, per carrers poc coneguts, buscant arribar a l’antiga carretera i d’allà fins al terme municipal de Cercs. Si tot surt bé, avancen uns quilòmetres, sotmesos a preses i competicions amb altres conductors. Després si cal faran el mateix a Guardiola de Berguedà, convertit el tram de carrer, en una carretera a la recerca de sortir al Barri de Tarradellas i d’aquí cap al Túnel. De baixada, es fan altres circuits com la d’anar a La Nou i d’aquí per un camí rural, cap a buscar la C- 26 , en el terme municipal de Vilada, a pocs quilòmetres de l’enllaç amb la C- 16 ,a Berga. A vegades molts més quilòmetres , per petits avanços que comporten nervis , tensions i perills afegits. No es pot tolerar més aquesta situació perquè estem davant d’una de les promeses més llargament incomplertes del Govern de la Generalitat. Recordo molt bé, totes les reunions fetes, amb cadascun dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques, i de les modificacions en el projecte inicial, per a fer-lo més econòmic. La majoria d’alcaldes, vam acceptar aquestes modificacions, a canvi de celeritat. Sento dir-ho, però ens van enganyar. Han passat ja dotze anys d’aquelles promeses i no s’ha mogut res per resoldre un dels col•lapses més vells i constants del país. He de dir que vista aquesta inoperància, el grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar ha portat de nou al Parlament, el requeriment de la informació i documentació sobre el projecte executiu de desdoblament. No pot ser que passin els anys i ningú doni explicacions, ni justificacions als immensos retards, però és que a dia d’avui, ja no sabem si son retards o son decisions d’incomplir els compromisos, sense termini definit. Cal esperar que altres grups parlamentaris s’afegeixin per reclamar el que els berguedans vam negociar i pactar, i que el Govern ha incomplert. Som els primers perjudicats, però amb nosaltres, hi ha tots els milers d’usuaris que setmana rere setmana es troben atrapats en una via fonamental del país, que recordem-ho és, alhora una via europea.