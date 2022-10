EL PSC, CANSAT DE LES EXCUSES I ENGANYS DEL GOVERN, EN RELACIÓ AL DESDOBLAMENT DE LA C-16, ENTRE BERGA I TÚNEL DEL CADÍ ( BAGÀ). ELS COL.LAPSES DE TOTS ELS CAPS DE SETMANA I FESTES DE L’ANY, SUPOSEN PÈRDUES MILIONÀRIES, PERILLS GREUS I OBSTACLES PER LA MOBILITAT . 12 ANYS DESPRÉS, DEL PRIMER ANUNCI D’APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE DESDOBLAMENT DE LA C-16, ENTRE BERGA I EL TÚNEL DEL CADÍ (BAGÀ), EL Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno, ha emprès una nova tanda de peticions via Parlament, per exigir dades concretes de l’estat del projecte, del perquè no s’ha procedit a l’execució del primer tram compromès: Berga – Cercs, i de quines son les previsions d’adjudicació i execució de la resta de tram. No volem més falses promeses, ni enganys, perquè la situació és molt greu. I ho és perquè ja no assistim a algun col·lapse a l’any. No. Els col·lapses son habituals en tots els caps de setmana i en festes, de manera que la circulació direcció nord, els divendres i dissabtes matí, es fa impossible pels qui van cap a la Cerdanya, però igualment per a tots els berguedans que viuen a l’Alt Berguedà. I el mateix els hi passa, els diumenges, quan han d’anar en direcció sud. Milers de vehicles competeixen per arribar a destí, amb el que suposa de tensions i nervis, amb perillosos avançaments a la mateixa carretera, o buscant “dreceres” que posen en perill les travesseres urbanes de Cal Rosal, Berga, Guardiola de Berguedà. I en algun cas, fent us de camins rurals a La Nou, Sant Jaume de Frontanyà, i altres. EL GOVERN CALLA. Davant aquesta situació, no veiem cap reacció del Govern, per sortir i donar explicacions del perquè de la paràlisis de tots els compromisos presos. Es per aquest motiu que el PSC , ha decidit fer de portaveu de tota la comarca del Berguedà, però també de tots els qui pateixen les conseqüències d’uns col·lapses que han esdevingut setmanals, i permanents al llarg de tot l’any. Exigim respostes, ràpides i clares. I tot seguit, volem actuacions, igual d’immediates per a resoldre, una de les situacions més greus i problemàtiques de la comarca i comarques veïnes. Berga, 7 d’octubre de 2022. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.